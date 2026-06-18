שרת החוץ של אירופה וראש הדיפלומטיה של האיחוד האירופי קאיה קאלאס מיהרה להגיב להודעת החרם עליו הכריז שר החוץ גדעון סער מוקדם יותר היום (חמישי), לאחר שהכריז כי לא ישוחח עימה עד שתחזור בה מדברים קשים שאמרה.

וכך כתבה קאלאס: "גדעון היקר, כפי שאתה יודע, לאיחוד האירופי ולישראל יש הרבה דברים שקושרים בינינו. אני מעריכה את הדיאלוג והשיתוף הפעולה שלנו, ואני פתוחה להמשיך ברוח הזו, בכבוד ובבנייה. דיאלוג הוא הבסיס של דיפלומטיה, במיוחד כשנוצרים חילוקי דעות. האיחוד האירופי תמיד מחויב ליחסים בונים עם ישראל.

כדי להביא שלום למזרח התיכון, פתרון שתי המדינות נותר המסלול היחיד שיש לו סיכוי. האיחוד האירופי גינה את ההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בגדה המערבית שמקשות יותר ויותר להגיע למטרה הזו. זו העמדה של האיחוד האירופי."

שר החוץ סער מיהר להגיב לתגובה - בה הבהיר כי גם כעת היא לא חזרה בה מכך שכינתה את ישראל "משטר אפרטהייד" באחד מביקוריה.

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"גברתי,

בכל הכבוד - גם בדבריך כאן את נמנעת מלהכחיש או לגנות את מה שמיוחס לך ופורסם ברבים. זה מדבר בעד עצמו. למיטב ידיעתי - האמירות שיוחסו לך בענין ״האפרטהייד״ אינן משקפות את עמדת האיחוד האירופי.

הענין פשוט: אם אכן אמרת את הדברים הבזויים והדיבתיים האלה - תתייצבי מאחוריהם. אם לא אמרת - תכחישי זאת. כל עוד העננה הזאת לא תוסר - החלטתי תעמוד בעינה."