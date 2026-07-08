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ניסיון פיגוע דקירה במעבר רחל: מחבל נוטרל לאחר שהניף סכין לעבר לוחמי מג"ב

מחבל שניסה להסתנן דרך מעבר רחל החל לירות אבנים לעבר כוחות הביטחון • עם הגעת לוחמי מג"ב, שלף סכין והניף אותה לעבר הכוח | נוטרל בירי מדויק לפלג גופו התחתון (משטרה)

מעבר קלנדיה | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ניטרלו הלילה (בין שלישי לרביעי) מחבל שניסה להסתנן לשטח מדינת ישראל דרך מעבר רחל, שבגזרת חטיבת עציון. המחבל, שהגיע מכיוון בית לחם, הניף סכין לעבר הלוחמים והשליך אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במקום.

המחבל הגיע למרחב מעבר רחל בשעות הלילה המאוחרות וניסה לחצות את המעבר לשטח ישראל. לאחר שהבין כי אינו מצליח לעבור, החל המחבל ליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון שאבטחו את המקום, תוך שהוא מנסה לפגוע בהם.

הסכין שנתפסה, הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

בעקבות האירוע הוקפצו למקום לוחמי מג"ב עוטף ירושלים. עם הגעת הכוח למעבר, שלף המחבל סכין והניף אותה לעבר הלוחמים תוך שהוא מהווה איום ממשי על חייהם. הלוחמים פעלו בהתאם לנוהל מעצר חשוד ונקטו באמצעי פיזור הפרות סדר.

לאחר שהמחבל המשיך להוות איום ולא חדל מפעולותיו האלימות, ביצעו הלוחמים ירי מדויק לעבר פלג גופו התחתון. המחבל נפגע, נוטרל ונעצר על ידי כוחות הביטחון להמשך חקירה. אין נפגעים לכוחות הביטחון.

דוברות משטרת ישראל מסרה כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול כל איום טרור, במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית מוגברת באזור".

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