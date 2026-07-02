כך סייעו שלושה ישראלים למחבל מטייבה לבצע את הפיגוע הקטלני | האישום המלא

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד שלושה אזרחי ישראל, שהיו מעורבים במכירת נשקים למחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בתחילת יוני בכוכב יאיר וצור נתן. כתב האישום חושף פרטים מזעזעים על שרשרת אירועים שהובילה לרצח רס"ר במילואים חיים קלומיטי הי"ד ופציעתם של חמישה אזרחים נוספים.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז, שלושת הנאשמים - עלדין ג'היים (25) וואם מצארוה (24) מטייבה ומוחמד אפטימה (22) מבאקה אל גרביה - מואשמים בעבירות נשק חמורות, ביניהן סחר, רכישה, החזקה והובלה של נשק. וואם מצארוה מואשם בנוסף בעבירה חמורה במיוחד של אי מניעת מעשה טרור.

מכירת הנשק שהוביל לטבח

מכתב האישום עולה כי בין המחבל עומר יאסין לנאשמים הייתה היכרות מוקדמת, בין היתר על רקע סחר בנשק ובסמים. כשבועיים לפני הפיגוע הקטלני שהתרחש ב-7 ביוני, מכר מוחמד אפטימה למחבל רובה מסוג קרלו תמורת 5,000 שקלים בתחנת דלק בבאקה אל גרביה. עלדין ג'היים השתתף בתשלום עבור הנשק הקטלני.

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את הנשק החביא המחבל מתחת למכסה המנוע ברכבו של וואם מצארוה, שהוביל את המחבל ברכבו לרכוש את הנשק. אולם הפרט המזעזע ביותר התגלה בדרכם חזרה מתחנת הדלק - המחבל אמר לוואם כי בכוונתו לבצע פיגוע, ואף שאל האם ברצונו להצטרף.

ידע על הפיגוע ולא דיווח

על פי כתב האישום, וואם מצארוה סירב ליטול חלק בפיגוע הטרור, אך למרות המידע שקיבל מהמחבל ושעורר אצלו חשד ממשי כי עומדת להתבצע עבירה מסוג פשע שהיא מעשה טרור באמצעות הנשק החם, לא פעל באופן סביר כדי למנוע את עשייתה. הוא לא העביר את המידע לרשות ביטחון, ובכך אפשר למחבל לצאת למסע הרצח שהסתיים במותו של חיים קלומיטי הי"ד ובפציעתם של חמישה אזרחים נוספים.

עוד עולה מכתב האישום כי וואם הזמין לביתו בטייבה את המחבל למפגש עם סוחר סמים ונשק. עבור חשיש, שילם הסוחר למחבל באמצעות רובה קלצ'ניקוף. את הרובה החביא וואם במטע הזיתים סמוך לביתו בטייבה, לאחר שעטף אותו בשמיכה. כמה ימים לאחר מכן, הוא מסר את הנשק למחבל ולשני סוחרים שהגיעו לביתו וקיבל תמורתו אקדח מסוג גלוק.

בקשה להמשך מעצר עד תום ההליכים

יחד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה להורות על המשך מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשת המעצר ציינה פרקליטות מחוז מרכז כי וואם הודה בחקירותיו שידע על כוונתו של המחבל לבצע פיגוע אך נמנע מלדווח על כך, וכתוצאה מאי הדיווח, יצא המחבל למסע הרג אשר במסגרתו נרצח אדם וחמישה נוספים נפצעו.

עוד צוין בבקשת המעצר כי הנאשמים ביצעו את העבירות בעוד משטרת ישראל נאבקת בתופעת הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, אשר משמש לא פעם במקרי אלימות קשים, ובעוד מתנהלת מלחמה במדינה ויש חשש כי הנשק יזלוג לגורמים עבריינים או לחילופין לגורמים החפצים לפגוע באזרחי מדינת ישראל. כמו כן, מבקשת הפרקליטות לחלט את הרכב שבאמצעותו בוצעו חלק מעבירות הנשק.

כזכור, המחבל עומר יאסין ביצע פיגוע ירי רצחני במספר זירות - כוכב יאיר, צור יצחק וסלעית. המפגע חוסל על ידי שוטרי תחנת טייבה לאחר מרדף קצר. החקירה המאומצת של שירות הביטחון הכללי ויל"פ שרון העלתה את מעורבותם של שלושת הנאשמים באספקת הנשק שבוצע בו הפיגוע.