בפעילות משטרתית משותפת שהתרחשה הלילה (רביעי) בעיר נצרת, נעצרו שמונה חשודים בחשד להשתייכות לארגון פשע ופעילות פלילית ענפה. הפשיטה בוצעה על ידי יחידת המסתערבים של החטיבה הטקטית, שוטרי מחוז צפון ולוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג"ב.

על פי הודעת דוברות המשטרה שיצאה לפני זמן קצר, הכוחות פשטו על מתחם מבוצר בעיר נצרת ממנו מוכוונת פעילות פלילית של ארגון פשע. הפעילות התבצעה בהתאם למדיניות מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, במסגרת המאבק המתמשך כנגד ארגונים וכנופיות הפשע הפועלות בעיר נצרת והסביבה.

מרדף רגלי ומעצר בכירים

עם הכניסה למתחם, שהתרחשה בליווי רחפנים מהאוויר ולוחמי יחידת המסתערבים של החטיבה הטקטית מהקרקע, זיהו הכוחות בריחה של מספר דמויות מהמקום. בלשי מחוז צפון ולוחמי המשמר הלאומי הצפוני ערכו מרדף רגלי בתום מעצרו נעצרו הנמלטים.

במהלך הפעילות נעצרו שמונה חשודים ששהו במקום, בהם בכירים בארגון הפשע. החשודים נחקרים בחשד למעורבות בפעילות פלילית ענפה המתנהלת מהמתחם המבוצר.

ממצאים חמורים במקום

לאחר המעצרים, ביצעו הכוחות חיפוש יסודי במתחם. במהלך החיפוש נתפסו עשרות אלפי שקלים, כובעי זיהוי משטרתיים מזויפים, אפוד ואמצעים טכנולוגיים ששימשו את חברי הארגון לפעילותם הפלילית.

הממצאים מצביעים על פעילות מאורגנת ומתוחכמת של ארגון הפשע, הכוללת שימוש בציוד משטרתי מזויף ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. יצוין כי בחודשים האחרונים מבצעת המשטרה פעילות נרחבת נגד ארגוני פשע בנצרת והסביבה.

בקשה להארכת מעצר

עם סיום הפעילות, הועברו החשודים לחקירה במשטרה. בהתאם לממצאים, צפויה המשטרה לבקש היום להאריך את מעצרם של חלק מהמעורבים בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל פועלת בנחישות במאבק בפשיעה וכנגד כנופיות וארגוני הפשיעה בכל הכלים העומדים לרשותה ותמשיך לפעול לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולסיכול אירועי אלימות למען שמירה על ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם העבריינים".

הפעילות מצטרפת לשורה של מבצעים משטרתיים נגד ארגוני פשע באזור הצפון. כידוע, בחודשים האחרונים חשפה המשטרה מנגנונים של העברת כספי ציבור לארגוני פשע ופעילות פלילית ענפה באזור נצרת.