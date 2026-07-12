חשש כבד בבית שמש: סמוך לחצות (בין שבת לראשון) התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על היעדרותו של תושב העיר, שנראה לאחרונה בשבת בבוקר באזור רמת בית שמש ד'.

מיד עם קבלת הדיווח הקימו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א בית שמש חפ"ק בשטח, וממנו מתנהלות פעולות חיפוש וסריקות נרחבות.

החיפושים מתבצעים בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי החירום והביטחון, במטרה לאתר את הנעדר במהירות האפשרית ובשלום. מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים סורקים את האזור באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומרכזים מידע מכל מקור אפשרי.

אברימי קאפ, מפקד זק"א בית שמש, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח הקמנו חפ"ק בשטח והתחלנו לנהל משם את פעולות החיפוש. מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א סורקים את האזור, מרכזים מידע ופועלים בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להביא לאיתורו של הנעדר במהירות האפשרית. אנו מקווים לבשורות טובות".