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"פועלים בכל האמצעים"

תושב בית שמש נעדר מאז שבת בבוקר • חפ"ק הוקם בשטח

תושב בית שמש נעדר מאז שבת בבוקר באזור רמה ד' • מתנדבי זק"א הקימו חפ"ק בשטח ומנהלים חיפושים נרחבים | מפקד זק"א: "פועלים בכל האמצעים לאתרו במהירות" (חדשות חרדים)

הנעדר על רקע החיפושים (צילום: דוברות זק"א)

חשש כבד בבית שמש: סמוך לחצות (בין שבת לראשון) התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על היעדרותו של תושב העיר, שנראה לאחרונה בשבת בבוקר באזור ד'.

מיד עם קבלת הדיווח הקימו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א בית שמש חפ"ק בשטח, וממנו מתנהלות פעולות חיפוש וסריקות נרחבות.

החיפושים מתבצעים בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי החירום והביטחון, במטרה לאתר את הנעדר במהירות האפשרית ובשלום. מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים סורקים את האזור באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומרכזים מידע מכל מקור אפשרי.

אברימי קאפ, מפקד זק"א בית שמש, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח הקמנו חפ"ק בשטח והתחלנו לנהל משם את פעולות החיפוש. מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א סורקים את האזור, מרכזים מידע ופועלים בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להביא לאיתורו של הנעדר במהירות האפשרית. אנו מקווים לבשורות טובות".

(צילום: דוברות זק"א)
(צילום: דוברות זק"א)
(צילום: דוברות זק"א)

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