המפכ"ל התקפל: "נציית לבג"ץ בלי להניד עפעף" - זעם בימין

סערה פוליטית ומשפטית פרצה היום (רביעי) בעקבות הצהרתו החריגה של מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, לפיה משטרת ישראל תיישם כל החלטה של בית המשפט העליון "בלי להניד עפעף". ההצהרה, שנמסרה בנאום בפני קציני משטרה, מגיעה כניסיון לכבות את האש שפרצה לאחר ריאיון של דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, אשר סירב להצהיר הצהרת נאמנות עיוורת למערכת המשפט במקרה של משבר חוקתי.

"אנחנו מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג״ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת", הצהיר המפכ"ל בנאומו. דבריו עוררו לאלתר ביקורת נוקבת מצד משפטנים ואנשי ימין, שהזכירו כי על פי פקודת המשטרה, משטרת ישראל היא זרוע ביצועית של הממשלה, והמפכ"ל כפוף בראש ובראשונה לדרג המדיני הנבחר.

"נציית למי שהחוק מחייב" - הדובר שסירב להיכנע

הסערה החלה אתמול (שלישי), כאשר דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, התראיין לכאן רשת ב' ונשאל שוב ושוב למי תציית המשטרה במקרה של התנגשות חזיתית בין הממשלה לבג"ץ. דורון סירב להילחץ מהמראיינים ולספק את כותרת ה"נאמנות לבג"ץ" המצופה, והתעקש על נוסח חוקי וממלכתי: "נציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית".

כשנשאל מדוע אינו אומר במפורש "בג"ץ", השיב דורון בנחרצות: "אין חוק שאומר לי שאני צריך לענות בצורה שאתה רוצה. אני מתנסח במילים שלי". בעוד שבאגפים המזוהים עם השמאל ומערכת המשפט מיהרו לתקוף את הדובר, הרי שבחוגי הימין שיבחו אותו על כך שלא נגרר לשמש כלי שרת במשחק פוליטי ולא מיהר להכריז על מרד בדרג הנבחר.

עם זאת, התקפלותו המהירה של המפכ"ל היום הבהירה כי בצמרת המשטרה העדיפו, נכון לעכשיו, שלא לפתוח חזית מול מערכת המשפט. המבקרים טוענים כי האמירה לפיה המשטרה תבצע החלטות בג"ץ "בלי להניד עפעף" תוך התעלמות מהנחיות הממשלה, מהווה פגיעה חמורה בעיקרון הדמוקרטי של עליונות הדרג הנבחר על פני המערכת הפקידותית.

המתיחות בין הדרג המדיני לבין מערכת המשפט ממשיכה להסלים, כאשר הצהרתו של המפכ"ל היום מוסיפה שכבה נוספת למשבר החוקתי המתפתח. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא: למי כפופה המשטרה - לדרג המדיני הנבחר או למערכת המשפט? ונראה כי התשובה לשאלה זו תעצב את פני המערכת הפוליטית והמשפטית בישראל לשנים הבאות.