שינוי משמעותי במפת החופים המופרדים באזור המרכז מתקדם בימים אלו: עיריית תל אביב-יפו ועיריית הרצליה מקדמות, בשיתוף משרד הפנים, תוכנית להקמת חוף רחצה מופרד חדש ורחב ידיים בגבול שבין שתי הערים, מצפון לחוף הצוק. החוף החדש צפוי להחליף את חוף שרתון (נורדאו) הקיים בתל אביב, ולשנות באופן יסודי את מתכונת הרחצה המקובלת כיום.

על פי היוזמה, אותה מוביל מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, החוף החדש יאחד לתוכו גם את החוף המופרד שמפעילה כיום עיריית הרצליה מדרום למרינה העירונית. איחוד שני החופים יאפשר להכריז על רצועת חוף אחת, כפולת גודל, שתוקצה עבור ציבור שומרי המצוות.

מהפכה במתכונת הרחצה: מחיצה במקום ימים נפרדים

השינוי המרכזי בתוכנית נוגע לחלוקת ימי הרחצה. בשונה מהמתכונת הנוכחית בחוף שרתון, שבה הרחצה מתנהלת לפי ימים קבועים בשבוע – ימים נפרדים לגברים וימים נפרדים לנשים – החוף המתוכנן בגבול הרצליה יתבסס על הפרדה גיאוגרפית.

במקום תוקם מחיצה קבועה שתחלק את רצועת החוף לשני מתחמים נפרדים: צד גברים וצד נשים. חלוקה זו תאפשר לשני המינים להתרחץ בחוף במקביל לאורך כל ימי השבוע, פתרון שיאפשר גם הגעה של משפחות למתחם באותם הימים.

במקביל, פינוי החוף המופרד במיקומו הנוכחי בתל אביב יאפשר לעירייה לייצר רצף חופי פתוח לציבור הכללי שישתרע מצפון העיר ועד ליפו, ללא קטיעה על ידי חומות הפרדה.

סיור מקצועי ותמיכת הרשויות

התוכנית זוכה לתמיכה מצד הדרגים המקצועיים בשתי העיריות. לפני מספר שבועות אף התקיים סיור משותף בשטח בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מנכ"ל עיריית הרצליה וסמנכ"ל עיריית תל אביב, במטרה לבחון מקרוב את היתרונות התכנוניים של המהלך.

את המהלך מוביל מנכ"ל המשרד אוזן, מתוך שאיפה לתת מענה למצוקת הצפיפות בחופים הדתיים הקיימים ולאפשר נגישות גבוהה יותר. כזכור, לפני כחודש וחצי הודיע אוזן על הקמת שני חופי רחצה חדשים בים המלח, כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד למגזר החרדי.

עיריית תל אביב: "מענה מיטבי וארוך טווח"

מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה: "מדובר בפתרון אשר, להערכת העירייה, יאפשר מתן מענה מיטבי וארוך טווח לצורכי ציבור המתרחצים המבקש רחצה נפרדת, תוך שיפור חוויית הרחצה והרחבת האפשרויות העומדות לרשותו במהלך ימות השבוע".

בעירייה הוסיפו כי "במקביל, המהלך צפוי להיטיב גם עם ציבור המתרחצים בחופים הסמוכים וליצור מענה מאוזן יותר לכלל משתמשי החוף. הנושא מצוי בשלבי בחינה וקידום, ויושלם באופן מדורג, בתיאום מלא עם כלל הגופים הרגולטוריים והרשויות הרלוונטיות".

נציגים המלווים את הטיפול בצרכי הציבור החרדי באזור המרכז ציינו כי מדובר בפתרון נחוץ לנוכח הגידול באוכלוסייה, והביעו תקווה כי הליכי התכנון והאישור מול רשויות התכנון והגופים הירוקים יושלמו בהקדם, על מנת שניתן יהיה להתחיל בעבודות הכשרת החוף.