פיקוד העורף פרסם היום (ראשון) מספר סרטוני נפילה באזור המרכז, כאשר הפעם ניתן הדגש על אירועי טילים בזמן נסיעה ברכב.

על פי ההנחיות הרשמיות שמפרסם פיקוד העורף, אם מתקבלת התרעה (אזעקה) בזמן נסיעה יש לעצור בהדרגה ובזהירות את הרכב, לא מתחת לגשר, להתרחק ממנו, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

ההיגיון מאחורי ההנחיה טמון בפיזיקה פשוטה: הדף פיצוץ וחלקיקים נוטים להתפזר בצורת קשת ממקום הפיצוץ ומעלה.

השכיבה ממעיטה אפוא את הסיכויים להיפגע משברים ורסיסים גם אם הטיל נפל במרחק מה.

בתיעוד שפרסם היום פיקוד העורף ניתן לראות בבירור את התופעה מתרחשת, כאשר שלט חוצות שהיה סמוך למקום הנפילה ספג רסיסים גדולים שחצו אותו מצד לצד.

