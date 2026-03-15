בבלי
ניסי ניסים

סרטונים אמיתיים ומחרידים: זה מה שקורה כשנופל טיל על הכביש לצד כלי רכב 

בסרטונים שפרסם היום פיקוד העורף נראים רגעי הנפילה של טיל מצרר איראני, חלקים מטיל בליסטי ששוגר לישראל בימים האחרונים | בתיעוד נראים רכבים ושלטי חוצות מחוררים במרחק רב ממקום הנפילה, זה מה שיש לעשות כאשר מתקבלת אזעקה בזמן נהיגה (חדשות) 

נפילות במרכז (צילום: פיקוד העורף)

פיקוד העורף פרסם היום (ראשון) מספר סרטוני נפילה באזור המרכז, כאשר הפעם ניתן הדגש על אירועי טילים בזמן נסיעה ברכב.

על פי ההנחיות הרשמיות שמפרסם פיקוד העורף, אם מתקבלת התרעה (אזעקה) בזמן נסיעה יש לעצור בהדרגה ובזהירות את הרכב, לא מתחת לגשר, להתרחק ממנו, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

ההיגיון מאחורי ההנחיה טמון בפיזיקה פשוטה: הדף פיצוץ וחלקיקים נוטים להתפזר בצורת קשת ממקום הפיצוץ ומעלה.

השכיבה ממעיטה אפוא את הסיכויים להיפגע משברים ורסיסים גם אם הטיל נפל במרחק מה.

בתיעוד שפרסם היום פיקוד העורף ניתן לראות בבירור את התופעה מתרחשת, כאשר שלט חוצות שהיה סמוך למקום הנפילה ספג רסיסים גדולים שחצו אותו מצד לצד.

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר