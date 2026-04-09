הסברת המבצע: זו הדרישה של נתניהו בדיון הקבינט

במהלך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה אמש (רביעי), הביע ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקורת על האופן שבו מתווכים הישגי מבצע "שאגת הארי" לציבור הישראלי. על פי דיווח ב-ynet, נתניהו הביע תסכול מכך שההצלחות המבצעיות במלחמה מול איראן אינן מוסברות כראוי, ודרש מהדרג הצבאי לפעול לפישוט המסרים והצגתם באופן נגיש יותר לאזרחים.

הדברים נאמרו שעות ספורות לאחר הצהרתו המוקלטת של ראש הממשלה בנוגע להפסקת האש. במהלך הדיון, פנה נתניהו לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ואמר כי "צריך לפשט את הדברים המורכבים". אל דרישת ראש הממשלה הצטרפו שרים נוספים בקבינט, שטענו כי קיים פער בין ההישגים האסטרטגיים בשטח לבין רמת ההסברה של צה"ל כלפי חוץ.

כמו כן דווח כי נקבעה לשבוע הבא ישיבת עבודה ייעודית לבחינת מערך ההסברה המלחמתי. בישיבה צפויים להשתתף שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ודובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין. מטרת המפגש היא לחזק ולסדר את הצגת ההישגים במבצע שאגת הארי לציבור בצורה מסודרת.

אתמול מסר נתניהו הצהרה מצולמת לציבור, ובה אמר: ״אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם, לעם הנפלא שלנו. כשאתם גיליתם חוסן כשישבתם בממ"דים ובמקלטים, אנחנו השגנו יחד הישגים אדירים. לוחמינו בחזית – ואתם בעורף. אבל לפני הכל, אני מבקש להרכין ראש בפני יקירינו שנפלו במערכה הזאת. אני מבקש לחבק את המשפחות השכולות ולשלוח בשם כולכם איחולי החלמה מהירה ליקירינו הפצועים.

"אחיי ואחיותיי, מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, וישראל חזקה מאי פעם. זו השורה התחתונה של המערכה הזו, עד לרגע זה.

"ואני מבקש להבהיר: יש לנו עוד יעדים להשלים - ואנחנו נשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה. אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש - זו אינה סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.

"איראן נכנסת למשא ומתן כשהיא מוכה וחלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז אחרי שוויתרה על כל התנאים המקדימים שלה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. בשעה שאיראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה כפי שלא הייתה מעולם. לפני שישה שבועות, לראשונה בהיסטוריה, יצאנו למלחמה כתף אל כתף עם ידידי הנשיא טראמפ ובעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית".

עוד אמר נתניהו: "יצאנו למבצע היסטורי, למבצע הגדול ביותר שידע המזרח התיכון. דבר כזה מעולם לא היה בתולדות ישראל. שותפות כזאת בין ישראל לארה"ב נגד האויב הגדול ביותר שלנו, גם היא לא הייתה מעולם בתולדות ישראל. וכן, אני יכול להרגיע את מי שדואג ליחסים ביני ובין הנשיא טראמפ. איך הוא אמר... ״You are great”. אנחנו מדברים כל יום ואנחנו מחייכים כשאנחנו שומעים את ההערכות הללו.

"בכל אופן, מי שבוחר להתעלם מעוצמת השותפות הזאת, פשוט מתעלם מן האמת. כפי שאמר היום שר המלחמה האמריקני פיט הגסת׳ – ההערכה כלפי ישראל כבעלת ברית בשדה הקרב - הערכה על הגבורה שלנו, על האומץ שלנו, על המיומנות שלנו, ההערכה הזאת מרקיעה שחקים.

"הנשיא טראמפ, דונלד חברי, אני רוצה להודות לך על המנהיגות שלך ועל הידידות שלך. החברות העמוקה בינינו, הידידות העמוקה בין ארה״ב וישראל, משנה את פני המזרח התיכון. יצאנו יחד כדי להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל ומעל העולם החופשי כולו - ואת המשימה הזאת אנחנו מבצעים. אנחנו מבצעים אותה שלב אחר שלב. יעד אחר יעד.

"אם לא היינו יוצאים ל'עם כלביא', ואחר כך אם לא היינו יוצאים ל'שאגת הארי', לאיראן כבר היה מזמן נשק גרעיני ולאיראן היו אלפים רבים של טילים להחריב את ישראל ולאיים על הקיום של כולנו. את האיום הקיומי הכפול הזה הרחקנו מעל ראשנו. החזרנו את משטר הטרור באיראן אחורה שנים רבות. ערערנו את יסודותיו. כתשנו אותו.

"מה השגנו עד הרגע הזה: ריסקנו את מכונת ייצור הטילים של איראן. לא רק שהשמדנו טילים קיימים, השמדנו את המפעלים שמייצרים את הטילים. האיראנים יורים מה שנשאר להם במחסנית, והמחסנית הולכת ומתרוקנת. אבל הם לא מייצרים טילים חדשים. פגענו קשות בתוכנית הגרעין של איראן. השמדנו תשתיות גרעין רבות, מפעלי צנטריפוגות, ועוד דבר, וחיסלנו עוד מדעני גרעין שהצטרפו לאלה שחיסלנו ב'עם כלביא'.

"וביחס לחומר המועשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ - החומר המועשר ייצא כולו מאיראן. או שהוא יצא בהסכמה או שהוא יצא בחידוש לחימה. ואנחנו רואים עין בעין בנושא הזה. ריסקנו את מכונת הכסף ומכונת ייצור הנשק של משמרות המהפכה. השמדנו מפעלי פלדה, מפעלי פטרוכימיה, מפעלי ייצור נשק, גשרים ומסילות ברזל לשינוע כוחות ונשק. השמדנו תשתיות צבאיות - את חיל הים האיראני, עשרות כלי טיס, בסיסי טילים ומפקדות.

"פגענו קשות במנגנון הדיכוי של המשטר, חיסלנו אלפי פעילים שלו והוכחנו שאנחנו יכולים לצוד אותם בכל מקום. אין להם איפה להסתתר. חיסלנו את בכירי המשטר, מהרודן חמינאי ועד צמרת משמרות המהפכה והבסיג'. כתוצאה מהנחישות והעוצמה של ישראל, עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון, אנחנו יוצרים בריתות חדשות עם מדינות באזור.

"אני עמדתי על זה שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה. ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב-10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים.

"תושבי הצפון הנפלאים - אנו מחויבים להחזיר לכם את הביטחון. יצרנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולינו - בלבנון, בסוריה, ובעזה - שם אנו שולטים בלמעלה ממחצית מהרצועה וחונקים את החמאס מכל עבר".

נתניהו חתם: "אזרחי ישראל, מי שמנסה להתעלם מההישגים הכבירים הללו, הישגים כבירים של מדינת ישראל וחיילי צה״ל, מי שמנסה לגמד אותם – או שלא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא מדבר מתוך שיקולים זרים. כי האמת פשוטה: כפי שהבטחתי לכם עוד בתחילת מלחמת התקומה - שינינו את פני המזרח התיכון לטובת ישראל באופן דרמטי, ונמשיך לעשות זאת. כי אנחנו הצד היוזם, אנחנו הצד הלוחם, ובעזרת ה' - אנחנו הצד המנצח. חג מימונה שמח אזרחי ישראל, חג אחדות ישראל. תרבחו ותסעדו״.