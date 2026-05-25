הפסקת האש המדומה בגבול הצפון גורמת אבדות בנפש בקרב כוחות צה"ל בלבנון וכוללת שיגור בלתי פוסק של רחפני נפץ. אתמול 30 (!) רחפני נפץ התפוצצו באזור גבול לבנון רק בשעות הבוקר. הבוקר (שני) נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובי הסביבה. צה"ל הודיע על נפילת מטרה חשודה במרחב בדרום לבנון שבו פועלים כוחות צה"ל.

שעה לאחר מכן, שלושה רחפני חיזבאללה ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל. אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית.

לפני שעה קלה פיקוד העורף הודיע כי הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם באצבע הגליל, אחרי שהתרעות הופעלו בשורת יישובים ורחפן נפץ התפוצץ על גג בית במטולה. דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל. על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר".

בתגובה על רצף השיגורים, השרים סמוטריץ' ובן גביר ביקרו בחריפות את המציאות בצפון. סמוטריץ' קרא "להפיל עשרה בניינים בביירות על כל רחפן נפץ", ובן גביר תקף: "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון צריך להוריד את החשמל בלבנון לכבוש את זהרוני ולחזור למלחמה עצימה".