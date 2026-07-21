הנשיא הרצוג חשף: "ראש השב"כ הציג בפניי איומים על טוהר הבחירות"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם הערב (שלישי) ברקע הבחירות המתקרבות, ערב תשעה באב התשפ"ו.

"אחיותיי ואחיי, אזרחיות ואזרחי ישראל. מחר בערב יחל צום תשעה באב. היום בו חרבו שני בתי המקדש של העם היהודי. יום שמזכיר לנו כבר אלפיים שנה את מחירם של קיטוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות," ציין הנשיא בפתח הדברים.

בדברים שנשא הובהר חשיבות ההשתתפות האזרחית לצד הצורך בשמירה על הגבולות. "בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן לאחדות וללכידות של החברה הישראלית. בחירות הן שיאה של הדמוקרטיה. זוהי ההזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות - לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו - גם להיזהר," הובהר במסר.

בהמשך הביא הרצוג התייחסות לפגישה שנערכה לאחרונה עם גורמי המפתח במערכת המשפט והביטחון. "לפני כשבועיים אירחתי בלשכתי את יו"ר וועדת הבחירות המרכזית - המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון - השופט נעם סולברג ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות - מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הבטחון והאכיפה," נאמר.

בדברים הושם דגש גם על האחריות הנדרשת ברשתות החברתיות ועל הגנה מפני איומים. "אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראיים - בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים," הדגיש.

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לנוכח מקרים של חיכוך במרחב הציבורי, הפנה הרצוג אזהרה ישירה לכלל הפעילים והמתמודדים במערכת הפוליטית. "אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופה של מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה במקומות רבים מדי. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים כולם, מכלל המפלגות ותובע - אל תחצו קווים אדומים! אל תהפכו יריבים לאויבים!".

"אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל - "חכמים, היזהרו בדבריכם." אני קורא לכל עם ישראל, בקול ברור: זכרו - בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למקום הזה והאחריות של כולנו למחר המשותף כאן - לילדנו, לנכדנו - קודמות לכל," ציין הרצוג.

בנוסף הדגיש הנשיא בדבריו את העובדה כי הזהות המשותפת נשארת בעינה גם לאחר תום שלב ההצבעה. "אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן - אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות, כולנו נשאר כאן ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות. אסור לנו לחכות לאסונות, חלילה - שמזכירים לנו שאנו חיים פה יחד, כעם אחד,".

נאומו של הנשיא נחתם באזהרה היסטורית ובקריאה לאחריות לאומית. "אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. לשם כך - בואו נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי - שנאת חינם החריבה את ביתנו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו - זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו ועבור הדורות הבאים," סיכם בדבריו.

בסיום הפנייה חזר על הקריאה לשמור על האחדות הלאומית לאורך כל התהליך. "אני חוזר ומזכיר: בחירות הן לא מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד. כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו," חתם הנשיא את דבריו.