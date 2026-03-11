בבלי
ברקע השמועות על מתקפה לישראל

טראמפ: "צריכים להיפטר מחיזבאללה, נכה באיראנים חזק בהמשך הערב"

בשיחה עם כתבים בוושינגטון, אמר הערב הנשיא טראמפ כי בהמשך הערב "נכה חזק באיראנים" וכי "צריכים להיפטר מחיזבאללה" | הוא נשאל אם יוכל להכריז ניצחון כאשר מוג'תבא חמינאי נותר המנהיג העליון, וסירב להגיב (מלחמה)

הנשיא טראמפ בהצהרה (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית שוחח הערב (רביעי) שעון ישראל, בצאתו מהבית הלבן, עם כתבים, והתייחס למלחמה ברצועת עזה. לדבריו, העבודה באיראן "לא הסתיימה" ו"בהמשך הערב נכה בהם חזק".

הוא אמר כי באיראן ישנם עוד מטרות שניתן לפגוע בהם, וכי אם יוחלט לפגוע במטרות מסוימות הם יותר לא יצליחו להשתקם. "במשך 47 שנה הם מנצלים והורגים המונים", אמר טראמפ.

בדבריו התייחס גם לארגון הטרור ואמר כי "אנחנו עובדים את העם הלבנון, אבל צריכים להיפטר מחיזבאללה. הוא אסון כבר שנים רבות".

כשנשאל אם ניתן להכריז על ניצחון במלחמה כאשר מוג'תבא חמינאי נותר מנהיג עליון באיראן, הגיב: "אני לא מעוניין להגיב על זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר