תקיפה באיראן

היום ה-17 למלחמה - עדכונים שוטפים

22:44: דיווח עדכני למטח האחרון: כל הטילים יורטו בהצלחה 22:40: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס באירוע בבית הלבן למלחמה עם איראן. לדבריו, "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. עשינו עבודה למען העולם". "אני לא רוצה מלחמות. אני עוקב אחרי איראן זמן רב. הם אנשים אלימים ואכזריים - לו היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו. השאלה היא אם היו משתמשים בו תוך דקה או תוך יממה, והם לא היו מפציצים רק את ישראל". על האי ח'ארג באיראן אמר: "בסוף משהו יצטרך לקרות עם צינורות הנפט האלה" "לא חושב שהמלחמה תסתיים השבוע, אבל בקרוב", הצהיר הנשיא בהמשך 22:38: צבא ארה"ב: מתחילת המלחמה נפצעו 200 חיילים אמריקנים. רובם הגדול נפצעו פציעות קלות, ו-180 כבר חזרו לפעילות 22:33: פיקוד העורף: אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים במרכז 22:29: דיווחים על זירת נפילה במרכז הארץ, מד"א: לא ידוע על נפגעים 22:25: דיווחים על תקיפות צה"ל כעת בטהרן 22:21: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בעקבות שיגורים מאיראן 22:18: הצהרה משותפת של קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה על כוונתה של ישראל לצאת למהלך קרקעי בלבנון: אנו מודאגים מאוד מהאלימות הגוברת בלבנון. אנו קוראים למו"מ בין הישראלים ללבנונים כדי להגיע לפתרון מדיני בר-קיימא. יש להימנע מכל מתקפה קרקעית ישראלית רחבה בלבנון, שכן תוצאותיה יהיו הרסניות. כל מתקפה קרקעית ישראלית נרחבת בלבנון עלולה להוביל לסכסוך ממושך 22:17: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לכיוון מרכז הארץ 22:12: נתונים מפעילות צה"ל במבצע 'שאגת הארי' עד כה: - בוצעו יותר מ-2,000 תקיפות נגד מפקדות ונכסים של משטר הטרור האיראני. - 70% מיכולות השיגור של המשטר האיראני הוצאו משימוש. - חוסלו אלפי חיילים ומפקדים של משטר הטרור האיראני. - כ-80% ממערכות ההגנה האיראניות הוצאו משימוש. - יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים האיראני הותקפו בזמן אמת. - בוצעו כ-4,700 תקיפות נגד תוכנית הטילים האיראנית. - זוהו ויורטו יותר מ-250 כלי טיס בלתי מאוישים 22:03: הופעלו אזעקות באזור קריית שמונה בעקבות שיגורים מלבנון 21:54: דובר צה״ל: חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ"ן ומספן המודיעין של חיל הים, את המפקדה הראשית של חיל הים במשמרות המהפכה. המפקדה הוקמה בתוך מתחם צבאי רחב של המשטר במזרח טהרן, ושימשה לאורך שנים מפקדים בכירים לניהול פעילות החיל ולקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות בתווך הימי במזרח התיכון. חיל הים של משמרות המהפכה אחראי באופן ישיר לפגיעה בחופש השיט הבין-לאומי ולביצוע פעולות טרור נגד ספינות אזרחיות. כמו כן, החיל אמון על חימוש ומימון שלוחות הטרור של המשטר, באמצעות העברת אמצעי לחימה על גבי ספינות של החיל 21:39: חודש הקשר הישיר בין ארה"ב לאיראן: עראקצ'י שלח לוויטקוף הודעות טקסט בנוגע לסיום המלחמה (ברק רביד) 21:23: צבא ארה"ב: "מאות מטוסי קרב אמריקניים הם חלק מהריכוז האזורי הגדול ביותר של כוח אש צבאי אמריקני מזה דור" 21:20: פיקוד העורף: האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן 21:18: יירוטים נצפו בשמי המרכז, מד"א: עד כה לא דווח על נפגעים בעקבות המטח האחרון 21:09: אזעקות באזור המרכז בעקבות מטח נוסף מאיראן 21:07: שיגור נוסף זוהה באיראן, צפי לאזעקות בשפלה, במרכז ובשרון 21:04: אזעקות במרכז הארץ בעקבות שיגורים מאיראן 21:00: אזעקות צפויות באזורים רבים בארץ בעקבות שיגור מאיראן 20:58: זוהה שיגור מאיראן לישראל 20:55: בנהריה דווח על פגיעה ישירה בבית ושריפה עם נפגעים משאיפת עשן. מפקד פיקוד העורף אמר: "משפחות שנשמעו להנחיות והיו במרחב המוגן, ניצלו". 20:40: דובר צה"ל אפי דפרין מוסר בשעה זו הצהרה לתקשורת, בה הוא צפוי לעדכן על מה צפוי לנו בהמשך המלחמה וידבר גם על הנפילות שהיו היום במספר מקומות 20:17: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בגליל העליון 20:15: לפי דיווח ב'חדשות 13', גורמים בכירים מעריכים כי איראן נערכת להגשת בקשה רשמית לפתיחת משא ומתן מול ארצות הברית. לפי המידע, בטהרן בוחנים בשלב זה את התנאים להסכם, כאשר המהלך עשוי להוביל לשינוי משמעותי במדיניות הסנקציות וביחסי הכוחות באזור. גורמים המעורבים בפרטים מציינים כי הבקשה הרשמית צפויה להיות מוגשת בטווח הזמן הקרוב, מהלך שעשוי להפתיע את הקהילה הבינלאומית. 20:05: אזעקות ביישובי קו העימות בגבול הצפון 19:57: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרת פינוי נוספת לרובע הדאחייה בביירות 19:55: הרמטכ״ל באישור תוכניות להמשך בפיקוד הצפון: ״ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה; עד כה פיקוד צפון חיסל למעלה מ-400 מחבלי חיזבאללה״

19:48: אירוע הטילים בנהריה והסביבה הסתיים

19:45: פיקוד העורף הודיע על החרגה של מסגרות החינוך המיוחד, תתאפשר פתיחה מדורגת של המוסדות באזורים מסוימים, בהתאם להנחיות המיגון

19:30: נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום ביקור מיוחד בנמל התעופה בן-גוריון, הנשיא פתח את הביקור במגדל הפיקוח, שם קיבל סקירה על ניהול המרחב האווירי תחת איומי הטילים והפעילות המבצעית השוטפת.

19:20: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב תוקפת אזור הקשור למצר הורמוז ואמר כי מדובר ב"יום גדול" במסגרת המערכה באזור.

19:13: גזרת צומת כברי - חובש בכיר במד"א אכרם עכאוי, סיפר: "ראינו בתחנת האוטובוס גבר בהכרה מלאה שסובל מפגיעת הדף. סיפרו לנו בזמן שהיה ברכב פגע ברכבו רסיס. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב."

19:00: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר צפון הארץ: בגזרה בצומת כברי, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 40 במצב קל-בינוני עם פגיעת הדף. בגזרת נהריה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה 3 נפגעות עם סימני שאיפת עשן, אישה ב 53 ו-2 נערות בנות 18 ו-16.

18:50: צפו בדבריו של ראש העיר נהריה, בנוגע לזירת הנפילה הערב בעיר - מירי של חיזבאללה.

18:41: מכב"ה נמסר: צוותי כבאות והצלה של מחוז חוף פועלים במקום לסריקת הזירה, איתור לכודים, וכיבוי מוקד הבעירה שהתפתחה במקום כתוצאה מירי טילים. ישנו חשש ללכודים במקום.

18:40: הפגיעה הישירה בבית בנהריה: הבית עלה באש וכב"ה חילצו מתוך הבית חמישה בני אדם. על פי גורמי הרפואה במקום יש פצוע בינוני שהועבר לטיפול בבית החולים.

18:28: אחרי דקות ארוכות שהכטב"ם היה באוויר ואזעקות בלתי פוסקות ביישובים רבים בצפון, הוא נפל בעיר נהריה.

18:09: כטב"מ מלבנון חדר לצפון אזעקות בנהריה, שלומי ויישובים רבים.

17:55: בלבנון מדווחים, כי על פי משרד הבריאות המקומי, מאז חיזבאללה החל את הלחימה נגד ישראל, ישנם למעלה מאלפיים פצועים ו-886 הרוגים.

17:37: על פי המשטרה, הדיווחים שהופצו בשעה האחרונה על ניסיון פיגוע בקניון הירושלמי המפורסם, הם כוזבים וחסרי בסיס | לידיעה המלאה - לחצו כאן

17:27: על פי דיווחים בכלי התקשורת באיראן, חמינאי הבן - המנהיג העליון באיראן, מינה את מפקד משמרות המהפכה לשעבר מוחסן רזאאי ליועץ הצבאי שלו.

17:17: דוברות עיריית ירושלים: לפני שעה קלה אותרו מספר זירות של נפילת שברי יירוט באזור ירושלים. כשלושה פצועים קל מקבלים כעת טיפול רפואי בבתי החולים בעיר. במזרח העיר, רסיס גדול של שבר יירוט נפל על תקרת בניין. צוותי החירום וההצלה, ביחד עם כוחות ביטחון, פיקוד העורף, צוותי העירייה בהובלת מינהל תפעול, נמצאים במקום וסגרו את האזור מחשש לסכנת קריסת המבנה.

בזירה נוספת בעיר, שבר יירוט נפל על תקרת בית כנסת שהיה ריק מאנשים. למבנה נגרם נזק. העירייה וצוותי כוחות הביטחון וההצלה פועלים לטיפול בנזקים שנגרמו בזירות אלו ובשאר הזירות ברחבי העיר.

17:13: אזעקות במשגב עם ובמלכיה.

16:49: אזעקות בגבול הצפון.

16:29: יורט הכטב"מ בצפון.

16:23: רצף אזעקות בגבול הצפון.

16:09: טראמפ בריאיון ל-PBS: "האי ח'ארג יצא משימוש חוץ מהצינורות, שהשארתי. לא רציתי לפגוע בצינורות כי יקח שנים להרכיב אותם בחזרה". נשיא ארה"ב הוסיף: "אנחנו נתקוף שם שוב, אמרתי להם באופן פתוח, אני אפרק אותו לגמרי".

16:01: אזעקות בגבול הצפון.

15:44: שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלנים עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריטי אמל"ח או חלקי יירוט באזור העיר.

15:37: עיריית בית שמש: רסיסים נפלו באחד מהרחובות. משטרת ישראל בודקת דיווחים על פגיעות הדף במוקדים נוספים.

15:24: כבאות והצלה: בעקבות המטח האחרון נפתחו מספר זירות במחוז ירושלים. צוותי כבאות והצלה בדרכם למספר מוקדים עקב דיווחים על מספר פגיעות בגזרת המחוז. ישנו דיווח ראשוני על פגיעה בשטחים פתוחים, במבנה מגורים וברכב.

15:16: פיקוד העורף, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

15:15: כוחות שהגיעו לזירה באזור בית שמש מדווחים שאין נפגעים באירוע. נזק נגרם במקום.

15:12: מד"א על המטח מאיראן: טרם התקבלו דיווחים על נפגעים.

15:08: דיווח על רסיסים באזור בית שמש. לא דווח על נפגעים או על נפילות בשלב זה.

15:07: רצף אזעקות במרכז, הדי פיצוצים נשמעו במרכז.

15:05: אזעקות במרכז, בירושלים, בשפלה ובשומרון.

14:59: זוהו שיגורים מאיראן לירושלים, השפלה, השומרון ואשקלון.

14:56: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע שהפיל היום שישה טילים בליסטיים ו-21 כטב"מים ששוגרו מאיראן. מתחילת המלחמה הפילה איחוד האמירויות 304 טילים בליסטיים, 15 טילי שיוט ו-1,627 כטב"מים מאיראן.

14:55: הערוץ הסעודי אל-חדת’ דיווח כי מנהיג איראן מוג’תבא חמינאי מינה את מוחסן רזאאי, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, ליועצו הצבאי.

14:50: בהמשך לדיווח על נפילת שברי טיל בצפת, צוותי ניטור והצלה הגיעו לזירה וביצעו בדיקות. נשללה האפשרות לאירוע של חומרים מסוכנים. התושבים שהתבקשו לשהות בבתים יכולים לחזור לשגרה, כך הודיעה עיריית צפת.

14:30: אירוע החשד לחדירת כטב"ם באזור הגליל העליון הסתיים. פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

14:22: אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל חדירת כלי טיס עוין.

14:00: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השמיד היום (שני) מרכז ששימש לפיתוח יכולות תקיפה לפגיעה בלוויינים ישראליים. המרכז שהותקף שימש לפיתוח תוכניות חלל צבאיות, במסגרתן פותח בין היתר הלוויין "ש'מראן 1", שנבנה על ידי תעשיות האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני ושוגר לחלל בספטמבר 2024 על ידי משמרות המהפכה.

השמדת המתקן האסטרטגי ( צילום: דובר צה"ל )

13:16: שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז בהערכת מצב: "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון. מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות - לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

12:50: דובר עיריית צפת מעדכן על הפגיעה בעיר כי "טרם נשלל אירוע חומ"ס. כוחות ייעודים נמצאים בדרכם לזירה".

12:45: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בראשון לציון, והעביר מסר של חיזוק לעם בישראל.

"אנחנו נמצאים כעת בבית פרטי בשכונת מגורים שלווה בראשון לציון", אמר הנשיא, "איתנו כאן ראש העיר, מפקד המרחב של המשטרה, מפקד פיקוד העורף האזורי, נציגי המשטרה וכיבוי האש - כולם נמצאים כאן ופועלים יחד בזירה".

הנשיא סיפר כי "לפני זמן קצר אירע כאן אירוע משמעותי. מיכל ואני היינו אמורים להגיע לחמ"ל העירוני בראשון לציון, וראש העיר הביא אותנו לכאן מיד לאחר הנפילות שהתרחשו באזור.

"כפי שניתן לראות, מדובר בפצצת מצרר - אחת מהן חדרה אל תוך סלון הבית, הרסה את החלל הפנימי וגרמה נזק כבד מאוד לבית, וכמובן גם הלם גדול לבעלי הבית".

"יש לי שלושה דברים חשובים לומר", הוסיף הנשיא, "ראשית, במצב כזה ברור שלא ניתן לפתוח את מערכת החינוך ביישובים שבהם התרחשו אירועים כאלה - זה דבר שצריך להישקל בזהירות רבה.

"שנית, ברור לכולנו עד כמה חשוב להישמע להוראות פיקוד העורף - ההנחיות הללו מצילות חיים וגם כאן הן הוכיחו את עצמן.

"והדבר השלישי - אין ספק שהשלטון המקומי וכל גורמי החירום פועלים כאן בצורה יוצאת מן הכלל. שיתוף הפעולה בין הרשויות, כוחות הביטחון ושירותי ההצלה הוא מרשים ומעורר הערכה".

לסיום, אמר הנשיא: "חשוב לי גם להעביר מסר של חיזוק ועידוד - האויבים שלנו מאיראן מנסים, בדרך פחדנית, לפגוע באזרחים. זה לא יעזור להם. אני מאמין שבסופו של דבר גם העם שלהם יקום עליהם כי הם מבזבזים את כל המשאבים הלאומיים שלהם רק כדי לגרום נזק לאחרים. עם ישראל הוא עם חזק. אנחנו נתגבר על האתגרים האלה, ואנחנו נכריע את אויבינו".

ביקור נשיא המדינה בזירת הנפילה בראשון לציון ( צילום: חיים צח / לע"מ )

12:38: שוב הופעלו אזעקות לירי טילים ביישוב משגב עם שבאצבע הגליל.

12:32: בעיריית צפת עדכנו בהמשך לאזעקות שהופעלו בעקבות שיגורים מאיראן, כי התקבל דיווח על נפילת שברי יירוט / רסיסים בעיר. כוחות ביטחון סורקים את האזור. אין מידע על נפגעים בגוף או נזק לרכוש.

הנפילה בצפת ( צילום: דוברות עיריית צפת )

12:29: פיקוד העורך מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בכל האזורים - בקעת בית שאן, מנשה, ואדי ערה, שומרון, העמקים, גליל עליון, מרכז הגליל, גליל תחתון, דרום הגולן, קו העימות, צפון הגולן, המפרץ, הכרמל, ירושלים, שפלת יהודה, לכיש, יהודה, ים המלח, מערב לכיש.

12:26: דוברות איחוד הצלה: עד כה (12:26) לא אותרו נפגעים בזירות נפילות רסיסי היירוטים בגזרת ירושלים וצפון הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים בזירות נוספות.

12:25: הטיל ששוגר מאיראן לירושלים - יורט, טילים נוספים נפלו בשטחים פתוחים. לא התקבלו דיווחים על נפגעים בירי לצפון ולאזור ירושלים.

12:20: שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אומר כי העובדה שהם לא רוצים הפסקת אש זה לא כי הם מחפשים מלחמה, אלא כי "הפעם המלחמה הזו חייבת להסתיים באופן שבו אויבינו לעולם לא יעלו על דעתם לחזור על התוקפנות הזו שוב".

עראקצ'י הוסיף ואמר: "אני חושב שהם למדו לקח טוב עד עכשיו והבינו מול איזה סוג של אומה הם עומדים, שלא מהססת להגן על עצמה ומוכנה להמשיך את המלחמה".

12:15: אזעקות הופעלו בירושלים, בים המלח ובאזורים שפלת יהודה, יהודה, שומרון, בקעה.

12:12: אזעקות נוספות הופעלו בצפון באזורים קו העימות, גליל עליון, צפון הגולן, דרום הגולן, מרכז הגליל, המפרץ.

12:10: בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים ירושלים, יהודה, ים המלח, לכיש, שפלת יהודה.

12:08: אזעקות הופעלו באזורים נוספים בצפון - העמקים, בקעת בית שאן, דרום הגולן.

12:06: בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים דרום הגולן, צפון הגולן, המפרץ, הכרמל, קו העימות.

12:04: אזעקות הופעלו בצפון הארץ באזורים - העמקים, בקעת בית שאן, ואדי ערה, מנשה, שומרון, דרום הגולן, המפרץ, גליל עליון, מרכז הגליל, גליל תחתון, הכרמל.

12:01: מבית החולים 'שמיר אסף הרופא' עדכנו כי לפני זמן קצר הגיעו למלר"ד שמיר 3 פצועות מהמטח האחרון - בת 30 עם פגיעה מרסיס במצב קל, בת 73 ובת 79 במצב קל פגיעות בדרך למרחב מוגן. כולן מטופלות כעת על ידי הצוותים הרפואיים.

11:59: בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים דרום הגולן, העמקים, גליל עליון, מרכז הגליל, גליל תחתון, מנשה, ואדי ערה, בקעת בית שאן.

11:46: אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו ביישוב משגב עם.

11:35: דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן, שיראז וטיבריז במקביל.

11:07: דיווחים על תקיפות בטהראן ובשיראז.

11:05: דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות מבצעית של אוגדה 91, חיל האוויר תקף מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלי הארגון בסוף השבוע.

אתמול (ראשון), הכוחות סרקו במרחב המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים.

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שנעו לעבר הכוחות.

דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

10:49: אזעקה על ירי רקטות וטילים הופעלה ביישוב משגב עם.

10:47: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון ליום שני ה-16 במרץ 2026 בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 3,369 אנשים, מתוכם כרגע מאושפזים 81 אנשים. מתוכם: 1 אנוש, 7 במצב קשה, 14 בינוני ו-59 קל.

ב-24 השעות האחרונות (07:00 אתמול עד 07:00 הבוקר), התקבלו 142 נפגעים בבתי החולים, מתוכם: 3 במצב בינוני, 5 מקרי חרדה ו-134 קלים.

10:46: דוברות מד"א: בגזרת ראשון לציון, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא, אישה כבת 30 במצב קל עם חבלות קלות.

חובש רפואת חירום במד"א שלדון לוין סיפר: "הגענו לזירה עם הרס, עשן וזכוכיות. ערכנו סריקות מקיפות, כשבמהלכן איתרנו אישה ששהתה בתוך הממ"ד בעת פגיעת הטיל. היא סבלה מחרדה ופציעות קלות בלבד. יש חשיבות עצומה בשהייה במרחב מוגן בהישמע אזעקה, ואני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם היא לא הייתה שוהה בממ"ד. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף".

10:45: תיעוד שהופץ הבוקר על ידי גורמי אופוזיציה איראניים מוכיח את השימוש שעושה המשטר בבתי ספר ברחבי המדינה כמגן אנושי. בתיעוד ניתן לראות אנשי בסיג' יוצאים ממבנה, כאשר המצלם שישוב ברכב מתעד שניות לאחר מכן את חזית בית הספר.

לכתבה המלאה - כנסו כאן

10:41: צוותי כיבוי וחילוץ מתחנות ראשון לציון ואיילון פעלו לפני זמן קצר במספר זירות נפילה בערים ראשון לציון ושוהם. לוחמי האש ביצעו סריקות יסודיות במבנים וסביבתם, ובסיומן נשלל חשש ללכודים במקומות.

10:38: דוברות הצלה: בהמשך לאזעקות במרכז הארץ, בשלב זה מטופלת נפגעת אחת במצב קל, בחסדי שמים לא דווח על נפגעים נוספים.

10:37: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג״ב וחבלני המחוז מטפלים בזירות נפילת חלקי פריטי אמל״ח במרכז. בשלב זה טרם דווח על נפגעים.

אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים.

10:25: בכל זירות הנפילה במרכז לא אותרו נפגעים בחסדי שמים. בשוהם נפגע בית ובראשון לציון נפגע רכב.

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי "עד כה (10:25) לא אותרו נפגעים במעל 12 זירות נפילות רסיסי היירוטים במרכז הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים בזירות נוספות. תעודכנו בהמשך".

10:19: דוברות כבאות והצלה לישראל: בעקבות המטח האחרון נפתחו מספר זירות במחוז מרכז, צוותי כבאות והצלה הוזעקו למספר זירות עקב דיווחים על מספר פגיעות פריטי אמל״ח מטיל מצרר בגזרת המחוז.

10:17: פיקוד העורף הודיע כי "האירוע הסתיים" באזורים שפלת יהודה, לכיש, דן, ירקון, השפלה, וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

10:13: דיווחים ראשוניים על נפילה של שברי יירוט בראשון לציון, בשוהם ובלוד.

10:12: במטח האחרון למרכז נעשה שימוש בטיל עם ראש קרב מתפזר.

10:05: אזעקות הופעלו באזורים דן, השפלה, ירקון, שרון, שומרון, בקעה, לכיש, מערב לכיש, שפלת יהודה, עוטף עזה, בעקבות השיגור מאיראן.

10:00: זוהו שיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל,

09:51: אזעקות הופעלו בצפון הארץ בשל שיגורים מלבנון.

09:45: חיל האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן.

09:30: הרשויות באבו דאבי דיווחו הבוקר על אדם בעל אזרחות פלסטינית שנהרג כתוצראה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן.

08:00: דובר צה"ל מודיע כי כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון: "הפעילות - במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית".

07:30: דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', איראן שיגרה כ-700 טילים ו-3,600 רחפנים נגד מטרות אמריקניות וישראליות.

07:00: משרד ההגנה של סעודיה עדכן הבוקר כי מאז חצות לילה מערכות ההגנה יירטו 61 כט"במים ששוגרו מאיראן.

06:30: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל את האפשרות להשתלט על אי הנפט חארג' שבאיראן, במידה והמאמצים להביא לפתיחת מצרי הורמוז לא יצליחו, כך דווח ב'אקסיוס'.

06:00: ממשלת בריטניה הודיעה כי היא 'מגנה בתקיפות' את המתקפות של ארגון הטרור חיזבאללה על ישראל.