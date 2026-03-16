בבלי
מבצע "זעם אדיר"

לא בוחלים באמצעים: גם המפציץ האסטרטגי 'B-1 לנסר' תוקף באיראן | תיעוד

פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של מפציצים אסטרטגיים מדגם 'B-1 לנסר' כשהם פועלים מעל המזרח התיכון כחלק ממבצע "זעם אדיר" נגד איראן | צפו (צבא)

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון (צילום: CENTCOM)

פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם סרטון ותמונות של מפציצים אסטרטגיים מדגם 'B-1 לנסר' כשהם פועלים מעל המזרח התיכון כחלק ממבצע "זעם אדיר" נגד איראן.

בתיעוד נראים המפציצים ארוכי הטווח מבצעים משימות מעל האזור, ולצד זה נכתב כי "B-1B Lancers - המסוגלים לשאת מטען של 75,000 פאונד (34 טון. ב"נ) - פעלו במזרח התיכון בתמיכה במבצע זעם אדיר. B-1 מחזיקים בשיאי עולם למהירות, מטען וטווח".

B-1 לנסר הוא מפציץ אסטרטגי סילוני על קולי בעל ארבעה מנועים. הוא מגיע למהירות של כשני מאך. בנוסף, הוא בעל יכולת אדירה של נשיאת חימוש, ויכול לשאת עד 34 טון חימוש.

