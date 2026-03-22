בשבת האחרונה איראן זעזעה את המערב כאשר שיגרה טילים בליסטיים לעבר האי המבודד דייגו גרסיה, הממוקם במרחק עצום מחופיה.

הפעולה הזו לא הייתה רק ניסיון תקיפה, אלא הכרזה על יכולות טכנולוגיות שאיש לא שיער שקיימות בידי טהראן, והיא הוכיחה כי הטווח המבצעי של האיראנים חרג בהרבה מהמגבלות שהציבו לעצמם בעבר. למרות שהניסיונות לפגוע בבסיס נבלמו, המסר הדהד בכל העולם.

דייגו גרסיה הוא הרבה יותר מסתם פיסת יבשה בלב הים; הוא נחשב לנכס אסטרטגי שאין לו תחליף עבור ארצות הברית ובריטניה.