טראמפ מדהים את העולם: "שיחות טובות ופרודוקטיביות עם איראן"

בהודעה מפתיעה שפורסמה הערב (שני), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

על רקע האופי החיובי של השיחות, כך מסר הנשיא, הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה.

מהאולטימטום לדיפלומטיה

המהלך הדיפלומטי המפתיע מגיע לאחר שבטהרן נרשמו סימני חשש ממשיים מפני מימוש האיומים האמריקניים.

דיווחים שהגיעו ביממה האחרונה על הפסקות חשמל נרחבות בטהרן, שיוחסו לתקיפות ישראליות, הגבירו את החשש בקרב האיראנים כי ארה"ב וישראל החלו לממש את האיום לפגוע במערכת החשמל של המדינה. טראמפ דרש כי טהרן תפתח מחדש את נתיב השיט במצר הורמוז עד ליום שני בשעה 19:44 לפי שעון מזרח ארצות הברית.

איראן מצידה איימה בתגובה בפגיעה בתשתיות אנרגיה קריטיות במפרץ הפרסי. סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" אף חשפה תיעודים של "בנק מטרות" הכולל מתקני התפלה, תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים במדינות המפרץ.