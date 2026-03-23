חמינאי באיראן

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הבהיר היום (שני) בהצהרה חד-משמעית כי "לא היו שיחות עם ארצות הברית", והוסיף כי העם האיראני "מאוחד מאחורי המנהיג העליון". ההכחשה מגיעה על רקע טענות הנשיא דונלד טראמפ לפיהן ניהל שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים.

קאליבאף, שמכהן כיו"ר הפרלמנט משנת 2020, הפך לדמות מרכזית במערכת השלטון האיראנית בעיקר לאחר חיסולו של המזכיר המועצה לבטחון לאומי לאריג'אני. כידוע, הוא איש צבא לשעבר ששירת שנים רבות במשמרות המהפכה בתפקידים בכירים, ובעבר כיהן גם כראש עיריית טהראן.

יצוין כי איראן נמצאת בלחץ כלכלי כבד. על פי דיווחים, המדינה הצליחה להקצות השנה רק כ-11 מיליארד דולר לייבוא בסיסי, לעומת 18 מיליארד דולר בשנה הקודמת - ירידה של כ-40% בהיקף המטבע הזמין לרכישת סחורות קריטיות. המשבר הכלכלי מחריף בשל הסנקציות הבינלאומיות והבעיות המבניות במערכת הכלכלית.

בנוסף, טראמפ הציב אולטימטום של 48 שעות לאיראן לפתיחת מצר הורמוז באופן מלא וללא תנאים, תוך איום בפגיעה בתחנות הכוח האיראניות. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו איום כי כל פגיעה אמריקנית בתשתיות החשמל האיראניות תביא לתגובה מיידית נגד מתקני אנרגיה ישראליים ובסיסים אמריקניים באזור.

ההכחשה של קאליבאף מדגישה את המתח הגובר בין איראן לארצות הברית, כאשר שני הצדדים מציגים גרסאות סותרות לחלוטין לגבי קיומם של מגעים דיפלומטיים.