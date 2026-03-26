"זה לא יהיה יפה": לטראמפ נמאס מהמשחקים של איראן בנוגע למו"מ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה חריפה, בה הוא מזהיר את איראן מפני המשך התנהלותה הכפולה במשא ומתן. "המו"מ האיראניים מאוד שונים ו'מוזרים'", כתב טראמפ.

לדבריו, "הם 'מתחננים' שנעשה עסקה, וזה בדיוק מה שהם צריכים לעשות, משום שהם הושמדו צבאית ואין להם שום סיכוי לחזור לעצמם. ובכל זאת, בפומבי הם טוענים שהם רק 'בוחנים את ההצעה שלנו'".

בסיום הודעתו טראמפ שיגר אזהרה ברורה לטהראן: "כדאי להם להתחיל להיות רציניים בקרוב, לפני שיהיה מאוחר מדי, כי ברגע שזה יקרה – אין דרך חזרה, וזה לא יהיה יפה!".

הצעה בת 15 נקודות

הפרסום מגיע על רקע דיווחים סותרים בימים האחרונים על מצב המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. כידוע, ארצות הברית העבירה באמצעות מתווכים הצעה בת 14-15 נקודות לאיראן, הכוללת דרישות מרחיקות לכת: פירוק מלא של היכולות הגרעיניות, התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני, איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן, והעברת כל מאגרי האורניום המועשר למדינה שלישית.

יחד עם זאת האיראנים טרחו להדגיש כי לא מדובר בשיחות אלא בהעברת מסרים הדדית בלבד. "לא מתקיימות בינינו שיחות, ארה"ב נכשלה במטרות המלחמה שהציגה", טען אתמול שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

"מסיח את דעתי"

במקביל לאזהרה הפומבית, דווח בעיתון 'וול סטריט ג'ורנל' כי טראמפ מסר בשיחות סגורות בימים האחרונים שהוא מעוניין לסיים את המלחמה עם איראן בשבועות הקרובים. גורמים בבית הלבן מסרו כי הנשיא דוחק ביועציו להיצמד ללוח הזמנים של ארבעה עד שישה שבועות שהציג בפומבי. בשיחות עם בעלי ברית פוליטיים, טראמפ אף התלונן כי המלחמה "מסיחה את דעתו" מנושאים בוערים אחרים.

דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה בתגובה: "הנשיא ממוקד בהשגת היעדים הצבאיים נגד משטר הטרור האיראני. המיקוד היחיד שלו הוא ניצחון".