רבות דובר בחודש האחרון, מאז החלה המלחמה, על האי הקטן ששוכן לא הרחק מחופי איראן.

טראמפ איים פעם אחר פעם לתקוף את האי מחדש ואף רמז כי כיבושו הוא אופציה צבאית לגיטימית.

האי ח'ארג', פיסת סלע קטנה ששטחה כשליש משטח מנהטן, הפך למוקד המערכה הכלכלית בין ארה"ב לאיראן. עבור טהראן, האי הוא הרבה יותר מטרמינל נפט; הוא עמוד השדרה הכלכלי של המדינה.

דרך מזחי הענק שלו עוברים כ-95% מכלל ייצוא הנפט הגולמי האיראני, המייצר למשטר הכנסות שנתיות של כ-78 מיליארד דולר. הכסף הזה הוא הדלק המניע את תקציב המדינה ובעיקר את פעילותם הצבאית של משמרות המהפכה. אם טראמפ יחליט לקחת שליטה על האי, יהיה זה מכה אנושה עבור מדינת הטרור.

השילוב בין המים העמוקים המקיפים את האי, המאפשרים עגינה של מכליות ענק, לבין היעדר חלופות נמליות דומות ביבשת האיראנית, הופך את ח'ארג' ל"נקודת התורפה" של המשטר. מומחים כלכליים מעריכים כי השתלטות אמריקאית על האי, או מצור ממושך עליו, יובילו לחיסול מיידי של הכלכלה האיראנית. ללא הכנסות הנפט מח'ארג', איראן לא תוכל לשלם משכורות במגזר הציבורי, והמימון לארגוני הפרוקסי שלה ברחבי המזרח התיכון ייעצר כמעט לחלוטין. הדבר עשוי לעורר זעם פנימי גם בקרב אנשי משמרות המהפכה ואולי אף להפיכה צבאית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שזיהה את הפגיעות הזו, הצהיר בראיון ל"פייננשל טיימס" כי כיבוש האי הוא אופציה ריאלית ופשוטה לביצוע. "הדבר האהוב עליי הוא לקחת את הנפט באיראן", אמר טראמפ, והוסיף כי להערכתו לאיראן אין הגנה משמעותית שתמנע מארה"ב להשתלט על הנכס. "נוכל לכבוש אותו בקלות רבה", קבע הנשיא, תוך שהוא מציין כי פריסת כוחות נחתים ומלחים באזור כבר בעיצומה.

המטרה של טראמפ ברורה: יצירת "מט" אסטרטגי. על ידי שליטה פיזית על ייצוא הנפט האיראני, ארה"ב תוכל לקבוע כמה נפט יצא מהמדינה ובאילו תנאים. מדובר במנוף לחץ אדיר שנועד לאלץ את טהראן לפתוח את מצר הורמוז ולהיכנע לדרישות האמריקאיות במו"מ על הסכם חדש. טראמפ הדגיש כי הוא יכול להשמיד את תשתיות הנפט "בתוך חמש דקות", אך מעדיף את האופציה של שליטה בנכס כדי להחזיק בלחץ מתמשך על המנהיגות בטהראן.

המכה לאיראן תהיה לא רק כספית, אלא גם תפעולית. הנפט הגולמי מוזרם מחמשת שדות הנפט הגדולים של איראן ישירות לח'ארג' דרך מערכת צינורות תת-ימית. השתלטות על נקודת הקצה הזו מנתקת את כל שרשרת האספקה האיראנית מהעולם, מה שיחייב את איראן לעצור את ייצור הנפט בשדות עצמם. במצב כזה, המשטר יאבד את היכולת לממן את הישרדותו הבסיסית ביותר, מה שעשוי להוביל לתסיסה פנימית קשה ולאובדן שליטה של הממשל המרכזי.