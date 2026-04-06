קצת יותר מיממה לפני שיפקע האולטימטום שהציב לרפובליקה האיסלאמית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נושא בשעה זו במסיבת עיתונאים נאום שבו הוא צפוי להתייחס להמשך המלחמה באיראן.

טראמפ לא בוחל במילים ומאיים על האיראנים במילים ברורות: "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, והלילה הזה יכול להיות מחר בלילה". כך לדבריו.

טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים שקיים למבצע החילוץ של הטייסים מהמטוס שהופל באיראן, ואמר: "זו הייתה החלטה קשה וסיכון. היינו יכולים להיות עם 100 מתים ולא אחד. הלוחמים שלנו התמודדו עם אש מטווח קרוב מאוד. אבל אנחנו לא משאירים אף חייל מאחור".

לדבריו, "משימת החילוץ השנייה (של הנווט) כללה 155 כלי טיס, בהם ארבעה מפציצים, 64 מטוסי קרב, 48 מטוסי תדלוק, 13 כלי טיס לחילוץ ועוד".

טראמפ על איש צוות האוויר: "הוא נפצע די קשה. אנשי משמרות המהפכה צדו אותו והם הציעו לאוכלוסייה תמריץ גדול למצוא אותנו. למרות הסכנה הקצין טיפס לגובה רב כמו שאימנו אותו, כדי למנוע חטיפה".

טראמפ אמר עוד: "מיד התחלנו במבצע מאסיבי ממקום המחבוא שלו בהרים. מבצע החילוץ כלל 155 מטוסים". עוד הוסיף שמטוסים שהשתתפו במבצע הסתובבו באזורים שהיו מרוחקים ממיקומו של איש צוות האוויר כדי להטעות את האיראנים.

הנשיא סיפר: "הטעינו את האיראנים - שלחנו כוחות חיפוש ל-7 מקומות שונים כדי שיחשבו ששם הוא נמצא". עוד סיפר: "פוצצנו את המטוסים שנתקעו, כי היה לנו ציוד שם ולא רצינו שאף אחד יבדוק את הציוד הזה. אלה היו מטוסים די ישנים".

טראמפ תקף את מי שהדליף את הפרטים על חילוץ הטייס מאיראן, בזמן שהנווט עדיין לא אותר. במסיבת עיתונאים שקיים אמר: "לא דיברנו על הראשון ואז מישהו הדליף משהו, ואני מקווה שנמצא את המדליף הזה. אנחנו חושבים שנוכל לגלות. נבוא לכלי התקשורת ונגיד, 'זה ביטחון לאומי, תמסרו את זה או שתלכו לכלא'. זה הפך למבצע הרבה יותר קשה כי איראן פרסמה הודעה והציעה פרס גדול מאוד לכל מי שיתפוס את הטייס".