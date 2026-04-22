הנשיא דונלד טראמפ הודיע אמש (שלישי לרביעי) ברשת Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן, וזאת לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף. לדבריו, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור".

בארה"ב מעריכים כי אחת הסיבות לכך שהממשל האיראני לא מסר את תגובתו להצעה האמריקנית היא מאמציו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, להמשיך להתחבא כדי להישאר ללא פגע, כך דווח הלילה ברשת CNN.

על פי הדיווח, ארה"ב לא יודעת אם חמינאי נותן הוראות ברורות - או שאנשי הממשל האיראני נאלצים "לנחש" מה הוא רוצה. למרות המשוכה הזו, דווח עוד, בארה"ב מעריכים שיש עדיין סיכוי לפגישה בין צוותי המשא ומתן של וושינגטון וטהרן.

כזכור, טראמפ הודיע כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת, לפיכך, הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים, להישאר מוכן ומסוגל, ולכן אאריך את הפסקת האש עד להגשת הצעתם והדיונים יסתיימו, בדרך זו או אחרת".

ההודעה הגיעה שעות ספורות לפני תום המועד שנקבע לפסקת האש, ולאחר דיווחים כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס השהה את טיסתו לפקיסטן. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", השהיית הנסיעה נבעה מחוסר הנכונות של טהרן להסכים לדרישות האמריקניות בנוגע להעשרת אורניום, וכן מחוסר המחויבות של איראן להיפגש במסגרת השיחות המתוכננות.

איראן דוחה את ההארכה ומזהירה מפני "הונאה"

התגובה האיראנית להודעת טראמפ לא איחרה לבוא. יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני, מהדי מוחמדי, הבהיר כי "להארכת הפסקת האש מצד טראמפ אין שום משמעות. הצד המפסיד לא יכול לקבוע תנאים". לדבריו, "המשך המצור אינו שונה מהפצצות, ויש להגיב אליו בתגובה צבאית".

מוחמדי הוסיף והזהיר כי "הארכת הפסקת האש מצד טראמפ היא בהחלט קניית זמן למטרה של מכה מפתיעה. הזמן של יוזמת הנגד של איראן הוא עכשיו". גם הטלוויזיה האיראנית הצטרפה לדחיית ההחלטה האמריקנית, והודיעה כי "איראן לא מכירה בהארכת הפסקת האש שעליה הכריז טראמפ. ייתכן שלא תתחייב אליה ותפעל בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה".

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים הלכה צעד נוסף והזהירה כי "איראן לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. אין לשלול את האפשרות שכל דבר, כולל הארכת הפסקת האש - עלול להיות הונאה מצד טראמפ". על פי הסוכנות, "ייתכן שטראמפ יטען להארכת הפסקת האש, אך לאחר מכן הממשל האמריקני או ישראל יבצעו מתקפות".

בתסנים הדגישו עוד כי "המשך המצור הימי משמעותו המשך העימות. איראן לא תפתח את מצר הורמוז לפחות כל עוד המצור הימי נמשך ואם יהיה צורך בכוח - תשבור את המצור". הסוכנות הוסיפה כי "אפשרות נוספת היא שארה"ב תצא מהמלחמה וישראל תישאר במלחמה בטענה להפרת הפסקת האש בלבנון", אך הזהירה כי "לפני כן הוזהרו האמריקנים שארה"ב לא יכולה לברוח מהמלחמה באופן חד-צדדי ולהשאיר בה את ישראל".

איומים צבאיים מטהרן

דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' הצבאית האיראנית הצהיר כי "לנוכח האיומים החוזרים מצד נשיא ארה"ב, אנחנו מזהירים כי כוחותינו ערוכים בכוננות מלאה עם יד על ההדק". לדבריו, "במקרה של תוקפנות או כל פעולה נגד איראן - הם יתקפו בעוצמה את המטרות שנקבעו מראש, וילמדו את ארה"ב והמשטר הציוני לקח חמור יותר מאי פעם".

בתגובה לאיומים האיראניים, פיקוד המרכז האמריקני פרסם הלילה סרטון הפגנת כוח של כלל הכוחות הגדולים של הצבא הפרוסים במזרח התיכון, ולצדו הבהרה ברורה: "כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב נשארים מוכנים".

טראמפ: "איראן קורסת כלכלית"

הנשיא טראמפ המשיך לפרסם עדכונים ברשת Truth Social, וטען כי "איראן קורסת כלכלית. הם רוצים שיפתחו את מצר הורמוז באופן מייד - הם גוועים למזומן". לדבריו, "הצבא והמשטרה מתלוננים שהם לא מקבלים תשלום", והוא חתם את הציוץ בסימן המצוקה "SOS".

בפרסום נוסף, טראמפ טען כי "איראן לא רוצה שמצר הורמוז יהיה סגור, הם רוצים שהוא יהיה פתוח כדי שיוכלו להרוויח 500 מיליון דולר ביום, זה מה שהם מפסידים אם הוא סגור. הם רק אומרים שהם רוצים שהוא יהיה סגור כי אני חסמתי אותו לחלוטין, אז הם פשוט רוצים לשמור על הכבוד שלהם".

הנשיא הוסיף כי "אנשים פנו אליי לפני ארבעה ימים ואמרו: 'אדוני, איראן רוצה לפתוח את המצר, מיד, אבל אם נעשה את זה, לעולם לא תוכל להיות עסקה עם איראן, אלא אם כן נהרוס את שאר המדינה שלהם, כולל המנהיגים שלהם".