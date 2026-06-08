הבכיר האיראני באיום חדש: "יש לנו נשק שישבש את החיים בישראל"

חבר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, עלא א-דין בורוג'רדי, התייחס היום (שני) לאפשרויות הצבאיות העומדות בפני טהרן מול ישראל, וטען כי בידי הרפובליקה האסלאמית מצויים אמצעי לחימה מתקדמים שטרם נחשפו או הופעלו, ושכוחם עמם לשבש את חיי היום-יום של אזרחי ישראל.

בורוג'רדי, בשיחה שדווחה ברשת "איראן אינטרנשיונל", בחר שלא לפרט מעבר לכך אילו סוגי אמצעים עומדים לרשותם או מהי טיב הטכנולוגיה שברשותם, אך הדגיש את הפוטנציאל ההרסני שיש לכלים אלו אם וכאשר יוחלט לעשות בהם שימוש.

מומחים לביטחון מצביעים על כך שמדובר בחלק מלוחמה פסיכולוגית מתוזמנת היטב שנועדה להעביר מסר של הרתעה לישראל ולמדינות המערב, תוך הצגת דימוי של עוצמה צבאית שאינה תלויה רק במערך הטילים הבליסטיים המוכר של טהרן.

חשוב לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שגורמים איראניים בוחרים להשתמש ברטוריקה מאיימת מהסוג הזה, כאשר הם מתמקדים בשיבוש ה"חיים הציוניים" – ביטוי שגור בפי דוברי המשטר האיראני.

עם זאת, התזמון של האמירה הנוכחית מגיע בתקופה שבה המערכת הביטחונית בישראל ערוכה לכל תרחיש אפשרי מצד שלוחותיה של איראן באזור, והאמירה של בורוג'רדי משקפת את הניסיון האיראני להציב אתגרים חדשים ולא קונבנציונליים מול הדרג המדיני והצבאי בירושלים.