שיחות המשא ומתן המדיניות לשלום בין ארצות הברית לאיראן, שהיו צפויות להתחדש בסוף השבוע הזה בשוויץ, נתקעו ובוטלו לחלוטין, כך לפי דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל.

הביטול הדרמטי מגיע בעקבות סבב לחימה חריף וחילופי מהלומות צבאיים באזור מצר הורמוז, אשר מטילים ספק כבד לגבי היכולת לפתוח מחדש את נתיב המים האסטרטגי לעולם.

​סלע המחלוקת המרכזי שהוביל לפיצוץ השיחות נעוץ בפרשנות הפוכה לחלוטין של הסכם השלום המקדים שנחתם החודש מול הנשיא טראמפ.

איראן תובעת כעת זכות שליטה וריבונות בלעדית על ניהול התנועה הימית במצר, בעוד הממשל האמריקאי דוחה זאת בתוקף ומבהיר כי ההסכם אינו מעניק לטהרן סמכויות בנתיב הבינלאומי, וכי יש לפנות מכשולים צבאיים מייד.

​שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, נתן ביטוי פומבי למחלוקת במסיבת עיתונאים בבגדד והבהיר כי "ניהול ושיקום מלא של התנועה הימית במצרי הורמוז הוא באחריותה של איראן" וכי "לאף מדינה או ישות אחרת אין אחריות או סמכות בעניין זה". אראקצ'י הוסיף והזהיר כי כל ניסיון לעקוף את סמכותה של ארצו במים אלו יוביל לעימותים אלימים נוספים.

​מנגד, ההסכם שנחתם מוקדם יותר החודש קובע כי איראן אמנם תעשה כמיטב יכולתה לבצע הסדרים למעבר בטוח של כלי שיט מסחריים, אך ארצות הברית מדגישה כי אין הדבר מתיר לה לפגוע בחופש השיט. המחלוקת בשטח התפרצה כשאיראן תקפה אוניית מכולות ומכלית נפט קטארית שסטו לחופי עומאן, בניסיונה של טהרן לכפות על כלי השיט לעבור אך ורק לאורך קו החוף האיראני.

​בתגובה לתקיפת הספינות המסחריות, פתח צבא ארצות הברית בסדרת תקיפות מסיביות נגד אתרי תקשורת, עמדות רחפנים ומשגרי טילים איראניים לאורך החוף, מה שהוביל לתגובה איראנית נוספת נגד מטרות בכווית ובבחריין. ההסלמה הצבאית המהירה הזו החריפה את הטון הדיפלומטי והובילה באופן ישיר להפסקת המגעים המדיניים בשוויץ.

​שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, שיגר אזהרה חריפה לראשי המשטר בטהרן ואמר ברשת פוקס ניוז כי "אם המשטר האיראני חושב לרגע שהנשיא טראמפ ישב מנגד, יעמוד מנגד, בזמן שאיראן ממשיכה לתקוף את הספנות הבינלאומית ללא תגובה או את הבסיסים שלנו ללא תגובה, הם טועים בגדול". וולץ הדגיש בדבריו כי האיראנים חשו היטב את עוצמת התגובה האמריקאית בלילות האחרונים.

​מומחים גיאופוליטיים מסבירים כי איראן מסרבת לאפשר לספינות לעקוף את שטחיה דרך מימי עומאן כדי שלא לאבד את מנוף הלחץ הכלכלי והצבאי העיקרי שלה. סגירת המצר מתחילת המלחמה שיתקה את זרימת המסחר באזור, והותירה את תנועת מכליות הנפט על שבריר בלבד מהיקפה בשגרת טרום המלחמה, אז זרמה במצר כחמישית מתפוקת הנפט העולמית.