לאחר שאוקראינה תקפה בתי זיקוק ברוסיה - פוטין נשבר: "תקופה קשה" 

אוקראינה הגבירה את מתקפותיה על תשתיות האנרגיה של רוסיה, כאשר במהלך הלילה האחרון פגעו רחפנים בשני בתי זיקוק מרכזיים והציתו שריפות בדרום ובמרכז המדינה. האירועים מגיעים על רקע הודאה חריגה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי המדינה נמצאת ב"תקופה קשה" - ביטוי המעיד על עומק המשבר המתהווה בשוק הדלק הרוסי.

לפי הרשויות ברוסיה, שברי רחפנים שיורטו גרמו לשריפה בבית זיקוק בעיר סלביאנסק-נא-קובאני שבמחוז קרסנודר, מזרחית לחצי האי קרים. באירוע נהרג אדם אחד ואחר נפצע בכפר סמוך. במקביל, כוחות מיוחדים אוקראיניים אישרו כי תקפו גם את בית הזיקוק בירוסלבל - אחד מחמשת הגדולים במדינה, המספק דלק לאזור מוסקבה ולמחוז הפדרלי המרכזי.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען כי שתי התקיפות הושלמו בהצלחה. מנגד, משרד ההגנה הרוסי דיווח כי יירט במהלך הלילה 213 רחפנים אוקראיניים. באותו זמן, רוסיה תקפה את אוקראינה באמצעות 142 רחפנים ושמונה טילים, כך לפי חיל האוויר האוקראיני.

המתקפות האחרונות משתלבות במאמץ אוקראיני מתמשך לפגוע ביכולת הזיקוק וההפצה של דלקים ברוסיה - מאמץ שכבר מתחיל לתת את אותותיו בשטח. לפי הערכות אנליסטים, יותר מ-20% מקיבולת הזיקוק של רוסיה הושבתה, בעוד תפוקת מוצרי הנפט ירדה בכ-13% בחודש מאי בהשוואה לשנה שעברה.

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במקביל, המשבר מתבטא גם בחיי היומיום של אזרחי רוסיה. עשרות מחוזות במדינה מתמודדים עם הגבלות על מכירת דלק, כאשר בערים מרכזיות כמו מוסקבה וסנקט פטרבורג הוגבלה רכישת בנזין לכ-20 ליטר ללקוח. לפי דיווחים, בין 55 ל-56 אזורים ברוסיה חווים כיום מחסור או מגבלות רשמיות ולא רשמיות על אספקת דלק.

על רקע זה, פוטין התייחס לראשונה בפומבי להשלכות המצב, ואמר בכנס מפלגת השלטון כי "אנו עוברים תקופה קשה, אך היא חיזקה אותנו". לדבריו, רוסיה "תתגבר על כל האתגרים", כולל פגיעות בתשתיות ובשטחה.

הממשלה הרוסית ניסתה לבלום את ההידרדרות באמצעות צעדים חריפים: איסור יצוא בנזין מאז אוגוסט 2025, איסור יצוא דלק סילוני עד נובמבר 2026, ושקילת איסור כולל גם על יצוא סולר. בנוסף, הוקם צוות חירום להבטחת אספקת דלק לאזורים שנפגעו, והתקנים לאיכות דלק הוקלו - כולל אישור לשיווק בנזין עם רמות גופרית גבוהות משמעותית מהמקובל באירופה.

למרות המאמצים, נראה כי הלחץ על מערכת האנרגיה הרוסית רק מתגבר, כאשר התקיפות האוקראיניות ממשיכות לפגוע בנקודות מפתח - ולערער את אחד מעמודי התווך המרכזיים של הכלכלה הרוסית.