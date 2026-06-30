בית חב"ד עלה באש, הבנות קפצו מחלונות הקומה השנייה ברגע האחרון

דרמה לילית מבהילה שהסתיימה בנס גלוי התרחשה במהלך השבת האחרונה בעיר בלביו שבמדינת וושינגטון, ארצות הברית, כאשר ביתם של שליחי חב"ד המקומיים, הרב שלום וחיה אלישביץ, עלה באש ונשרף כליל כתוצאה מכשל במערכת החשמל.

האירוע, לפי הדיווח באתר "חב"ד.אורג", התרחש בסביבות השעה 05:00 לפנות בוקר של יום שבת והעמיד בסכנת חיים מיידית לא רק את בני המשפחה אלא גם שבע מדריכות צעירות של מחנה הקיץ "סי-טין" (CTeen) שהתארחו בקומה השנייה של המבנה לאחר סעודת ליל שבת חגיגית שפתחה את עונת הפעילות.

הרב אלישביץ, שהתעורר בבהלה לקול רעשי השריפה וריח העשן הסמיך, פעל במהירות וחילץ תחילה את אשתו וילדיו אל מחוץ למבנה הבוער. מיד לאחר מכן, חזר השליח אל תוך הלהבות ומסך העשן הכבד במטרה להציל את המדריכות הישנות בקומה העליונה.

כשהגיע למקום התברר כי גרם המדרגות המרכזי כבר נחסם לחלוטין על ידי האש - דבר שלא הותיר לבנות ברירה אלא לקפוץ בזו אחר זו מחלונות הקומה השנייה אל הקרקע. שניות ספורות לאחר קפיצתן, התלקח המבנה כולו והפך למלכודת אש, כאשר הבית נהרס באופן מוחלט ונשרף עד היסוד.

כוחות ההצלה והכיבוי שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לנפגעים, וקבעו כי באורח פלא ובחסדי שמיים גלויים, האירוע הקשה הסתיים בפציעות קלות בלבד. הרב אלישביץ עצמו סובל מכוויות בידיו ומכמויות קטנות של שאיפת עשן, בעוד המדריכות שיצאו מהחלונות לקו בחרדה ופציעות יבשות קלות.

השריפה הקשה הותירה את משפחת השליחים, הפועלת בעיר מזה כ-18 שנה במסגרת המרכז התורני "איסטסייד", ללא קורת גג וללא רכוש כלל, לאחר שכל חפציהם, בגדיהם ומסמכיהם עלו באש.

מנהל המרכז היהודי באזור, הרב מרדכי פרקש, סיפר בכאב כי מדובר בבית שהיה פתוח לרווחה במשך קרוב לשני עשורים עבור אלפי סטודנטים, בני נוער וחברי הקהילה המקומית, וכי המכה היא קשה עבור הקהילה כולה. לצד זאת, הדגיש את תחושת ההודיה העצומה להקדוש ברוך הוא על כך שלא היו אבדות בנפש.

יצוין כי למרות הטראומה הקשה והאובדן המוחלט של הבית, סירבו המדריכות הצעירות לעזוב את המקום ולחזור לבתיהן, וכבר ביום שני שלאחר השבת נפתח מחנה הקיץ כמתוכנן עבור כ-100 החניכים, מתוך שליחות והמשכיות לפעולת הקירוב הענפה של המשפחה, שמנהלת במקביל גם את בית הספר היהודי וגני המונטסורי בסיאטל. בימים אלו פועלים בקהילה לגייס משאבים כדי לסייע למשפחה להשתקם ולבנות את ביתם מחדש.