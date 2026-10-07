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טעות בזיהוי: העצורות בנמיביה אינן מלי וליאל יהלומי

שליח חב"ד בנמיביה ביקר בתחנת המשטרה וזיהה: העצורות שדווחו כמלי וליאל יהלומי הן ככל הנראה אזרחיות איראן שנתפסו עם דרכונים מזויפים

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

לאחר שבישראל דווח כי מלי וליאל יהלומי - האם והבת שברחו מהארץ לפני כחודשיים ואותרו בדרום אמריקה - נעצרו בנמיביה, מתברר כעת כי מדובר בטעות בזיהוי.

על פי הפרטים שהתקבלו, האם והבת שנעצרו במדינה האפריקאית אינן מלי וליאל יהלומי, אלא ככל הנראה אם ובת איראניות, אם כי זהותן טרם אושרה באופן סופי.

עוד התברר כי הטעות בזיהוי נבעה מכך שהאם והבת האיראניות שנתפסו עם דרכונים מזויפים, מסרו בחקירתן כי הן ישראליות.

שמעון איפרגן דיווח ב'מאקו' כי הרב יוסף רחימי, שליח חב"ד בנמיביה, ביקר בתחנת המשטרה המקומית ושם זיהה כי העצורות אינן מלי וליאל יהלומי.

הרב רחימי סיפר ל'מאקו': "הבאתי אוכל ומים לאמא והבת מתוך מחשבה שמדובר בליאל ומלי. הגעתי לתחנת המשטרה ומתברר שאלה לא הן. ראיתי אותן פיזית, זה לא הן".

לדבריו, "התברר שמדובר בשתי אזרחיות איראניות, נערה בת 14 ואמא כבת 40. הן לא ידעו מילה אחת בעברית, הן דיברו איתי קצת באנגלית ובפרסית, ולא מדובר במלי וליאל יהלומי".

הרב רחימי הסביר כי המשטרה המקומית הגדירה אותן כ"אזרחיות ישראליות", מאחר והן החזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים.

חב"דנמיביהליאל יהלומימלי יהלומי

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