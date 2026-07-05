ארגון "אמת ליעקב בישראל" מחריף את המאבק המשפטי נגד מה שהוא מכנה "אפליה מכוונת כלפי המגזר החרדי". הארגון שיגר מכתב מיצוי הליכים שני ודחוף לשורה ארוכה של בכירים בממשלה, במערכת הביטחון ובמערכת המשפט, ובו דרישה חד-משמעית: להחיל את מנגנון הסנקציות הכלכליות על כל אזרח ישראלי שלא הסדיר את מעמדו מול צה"ל - ללא הבדל דת, גזע או לאום, ובכלל זה גם על הציבור הערבי.

המכתב, שנשלח באמצעות עו"ד יהודה אבלס, מוען בין היתר לראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אכ"א, היועצת המשפטית לממשלה, וכן לשרי האוצר, החינוך, השיכון, התחבורה והביטוח הלאומי. בארגון מדגישים כי מדובר ב"אולטימטום אחרון" לפני הגשת עתירה לבג"ץ, אם לא יתקבל מענה מספק בתוך שבועיים.

הטיעון המשפטי: צו הפוקד הכללי חל על כולם

הטיעון המרכזי של הפנייה נשען על העובדה כי "צו הפוקד הכללי" תקף לגבי כל אזרח או תושב קבוע שהגיע לגיל גיוס, ללא כל אבחנה אתנית או דתית. לפי הארגון, העובדה שצה"ל בוחר משיקוליו שלא לשלוח צווי זימון אישיים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, אינה פוטרת את אותם אזרחים מהחובה לפנות מיוזמתם לצבא ולהסדיר את מעמדם כחוק.

באמצעות הסתמכות על פסיקות קודמות של בג"ץ ובתי הדין הצבאיים, מבהיר הארגון כי הצו הכללי מחייב גם כאשר לא הופעל ערוץ הזימון האישי. יתרה מכך, נטען כי גם מי שסבור שהוא זכאי לפטור מלל מטעמי בריאות, דת או כל סיבה אחרת, אינו רשאי לעשות דין לעצמו - ועליו להתייצב תחילה בלשכת הגיוס כדי לקבל את הפטור הרשמי.

הרקע: הודעת המדינה שיצרה את העיוות

הרקע למהלך הנוכחי הוא הודעת המדינה לבג"ץ, לפיה העיצומים הכלכליים לא יופעלו נגד קבוצות אוכלוסייה "שאינן נקראות כיום לשירות צבאי בפועל". בארגון 'אמת ליעקב' קובלים על כך שהחלטה זו יוצרת עיוות חמור, במסגרתו הסנקציות הקשות מופנות כלפי מגזר אחד בלבד, בעוד עשרות אחוזים מהאוכלוסייה בגיל הרלוונטי נותרים חסינים לחלוטין מהמנגנון.