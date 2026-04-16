השופטת בר אשר לבן גביר: 'עשו מהעותרת שעיר לעזאזל'

בית המשפט המחוזי בירושלים דן הבוקר (חמישי) בעתירה דרמטית של סגן-ניצב רותי האוסליך, שקידומה לדרגת ניצב-משנה הוקפא על-ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הקצינה דורשת שבית המשפט יורה לשר לאשר את מינויה לתפקיד ראש מחלקת חקירות, בעוד השר טוען כי היא הטעתה לכאורה את הכנסת בדיון על עבירות הסתה.

השופטת בר אשר הביעה ביקורת חריפה על התנהלות השר כלפי הקצינה. "באים אליה בטענות שהיא מביאה את עמדת הארגון לכנסת, לאחר דיונים שהיו בפני אולם גורמים מוסמכים", ציינה השופטת. "כך אני רואה את הדברים. איך שאני רואה את התמונה עשו מהעותרת שעיר לעזאזל". השופטת הבהירה כי הטיעונים של השר בן גביר לגבי מדוע לא לקדם את האוסליך "לא ברורים", וביקשה ממנו לשקול שוב את ההחלטה. בסופו של הדיון נענה השר להצעת בית המשפט, והחלטתו תימסר לבית המשפט בתוך עשרה ימים. לצד הקצינה התייצבו לדיון ראש חטיבת החקירות, תת-ניצב שלומית לנדס, וראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט. המפכ"ל רב-ניצב דני לוי לא הגיע לדיון, אך הגיש תגובה בכתב התומכת במינויה של האוסליך.

מאבק כוחות בין השר לאגף החקירות

עורך דינה של האוסליך, עו"ד דב גלעד כהן, הציג בפני בית המשפט תמונה מורכבת של הרקע לעיכוב הקידום. "אין לי תשובה מוחלטת", השיב כשנשאל מדוע הקידום אינו מבוצע. "אלה משחקי כוח בין השר בכובעו המקצועי הפוליטי לבין הייעוץ המשפטי. מאבקים בין השר לבין גורמים מסוימים באגף חקירות ומודיעין, והתפיסות המקצועיות שלהם והרף הנדרש כדי לפתוח בחקירות מסוימות".

עו"ד כהן דחה בתוקף את טענות השר. "האוסליך הציגה את עמדת המשטרה כפי שנקבעה על ידי מפקדיה ובאישור לשכת המפכ"ל", הבהיר. לדבריו, השר מנסה לייצר "נרטיב של שקר" כדי להצדיק רדיפה של קצינה מצטיינת, כחלק ממגמה של פגיעה בשוטרים שאינם מתיישרים עם רצונותיו.

המפכ"ל תומך אך נמנע מעימות

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הגיש תגובה מצומצמת לעתירה, בה הבהיר כי הוא אכן תומך במינויה של סנ"צ האוסליך לתפקיד. עם זאת, המפכ"ל נמנע לחלוטין מלהביע עמדה התומכת בטענה כי התערבותו של השר בן גביר פוגעת במשטרה - צעד שמעיד על הזהירות הרבה בה הוא מנווט בין תמיכה מקצועית בקצינה לבין הימנעות מעימות ישיר עם השר.

נציגו של השר בן גביר, עו"ד דוד פטר, טען בדיון כי הקידום בוטל לאחר שהאוסליך הטעתה לכאורה את הכנסת בדיון על עבירות הסתה. הטענה הזו נדחתה על ידי עו"ד כהן, שהדגיש כי הקצינה פעלה בהתאם להנחיות מפקדיה ובאישור רשמי של לשכת המפכ"ל.

הדיון מתקיים על רקע המתיחות המתמשכת בין השר בן גביר לבין גורמים במשטרה ובמערכת המשפט, כפי שבא לידי ביטוי גם בדיון הדרמטי בבג"ץ בעתירות להדחתו מתפקידו.