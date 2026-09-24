שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים דחו היום (חמישי) את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לדחות את מועד עדותו במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו עד לאחר הבחירות לכנסת.

מנדלבליט, המשמש כיום כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, פנה לבית המשפט בבקשה לדחות את עדותו שנקבעה לחודש אוקטובר הקרוב. בפנייתו פירט מנדלבליט שורה של אילוצים המקשים עליו, לטענתו, להתייצב במועדים שנקבעו.

בין הטעמים שהציג: תפקידו כדיקן הפקולטה למשפטים, כאשר שנת הלימודים האקדמית החדשה צפויה להיפתח ב-4 באוקטובר ומחייבת אותו בהיערכות נרחבת. כמו כן ציין כי הוא צפוי לשהות בחו"ל במשך כשבועיים, והתייחס גם לחגי תשרי ולאילוצים נוספים שלטענתו מקשים עליו להיערך כראוי לעדות.

על רקע זה ביקש מנדלבליט כי עדותו תידחה ותישמע רק לאחר מועד הבחירות. במכתבו לבית המשפט ציין כי הוא מודע לחשיבות שבקידום ההליך המשפטי, אך ביקש מהשופטים להתחשב באילוצים שהציג.

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השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם דחו את הבקשה בהחלטה קצרה. "הטעמים שנטענו אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו", נכתב בהחלטה.

יחד עם זאת, השופטים לא סגרו לחלוטין את הדלת בפני שינוי עתידי. בהחלטתם הוסיפו: "ככל שההגנה תודיע על עדים אחרים שיוכלו להעיד באותם מועדים או חלק מהם, נשקול את הבקשה מחדש."

משמעות ההחלטה היא שנכון לעכשיו מועדי העדות שנקבעו למנדלבליט נותרו בעינם. עם זאת, בית המשפט הותיר פתח לבחינה מחודשת של הבקשה במידה וההגנה תציע עדים אחרים שיוכלו למלא את מועדי הדיונים שנקבעו.