שרוליק ברזל, זמר החתונות הידוע, משיק השבוע את סינגל הבכורה שלו - 'וחסדיך הרבים', בשיתוף עם אברימי מושקוביץ ומקהלת מלכות. הסינגל, שיצא בהפקתו של יונה גרף, מביא ביצוע מרגש לניגון חסידי אהוב.

הניגון הולחן על ידי הרה"ח ר' שייע ברויאר שליט"א, מחשובי חסידי סקווירא. הניגון התפרסם במעמד הכנסת ספר התורה ההיסטורי של חצר סקווירא, כאשר אלפי חסידים שרו את המילים 'וחסדיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד' בהודיה להקב"ה. מאז זכה הניגון לפופולריות רבה בשמחות בית ויזניץ ובחצרות חסידיות נוספות, ומגיע כעת לעולם המוזיקה המוקלטת בביצוע מיוחד.

העיבוד המוזיקלי וההפקה בוצעו בידי נפתלי לנדסמן, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מקצועית. העיבוד הקולי נעשה על ידי פנחס ביכלר, שהעניק למקהלת מלכות את הנופך המיוחד שלה.

בהפקה השתתף צוות מוזיקלי מקצועי: נועם חרגול ניגן בגיטרות, רפי דוידוב בחצוצרות, דיויד טויב ואלעזר ארנסטר הקליטו באולפן, ויענקי כהן ביצע את המיקס. צילום העטיפה נעשה בידי שמואל דריי, והגרפיקה על ידי אוליגרף. התוצאה היא יצירה מוזיקלית המתאימה לשמחות, לאירועים ולהאזנה אישית.

השילוב בין קולותיהם של שרוליק ברזל ואברימי מושקוביץ, שני זמרים מוערכים בעולם המוזיקה החסידית, יוצר עומק רגשי מיוחד. הליווי של מקהלת מלכות מוסיף אווירה של שמחה והודיה. המסר של 'וחסדיך הרבים' - תפילה שחסדי ה' לא יעזבונו לעולם - מתאים במיוחד לתקופה זו.

הסינגל מגיע לקראת עונת השמחות, ומצטרף ליצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית. ברזל, שליווה במשך שנים רבות שמחות חתונות, עובר כעת לשלב חדש בקריירה המוזיקלית שלו עם סינגל הבכורה הזה, שצפוי להישמע רבות בשמחות בעונה הקרובה.