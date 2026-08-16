פרויקט מוזיקלי מיוחד יצא השבוע לאור בעולם המוזיקה החסידית: הזמר שמוליק טייטלבוים והקלידן יוסי רוזנפלד משתפים פעולה במיזמה מרגשת הנושאת את השם "לוי'ס נסתרות". המטרה: להחזיר לזירה הציבורית יצירות מוזיקליות של ענק הזמר החסידי לוי פאלקוביץ' ז"ל - גם את אלו שזכו לפרסום רב וגם את אלו שנשכחו עם השנים - בעיבוד מחודש ועדכני.

הרקע לפרויקט נעוץ בקשר עמוק שטייטלבוים טיפח לאורך שנים עם אלבומיו הראשונים של פאלקוביץ' ז"ל. לאחר שנים של שמירה על חיבור זה, החליט להוציא לפועל את הרעיון ולהציג בפני הקהל חלקים מהמורשת המוזיקלית שנעלמו מהזיכרון הציבורי. כוונת הפרויקט היא לקרב את הדור הצעיר למורשת העשירה שהותיר אחריו פאלקוביץ' ז"ל, תוך שמירה קפדנית על האותנטיות והעומק שאפיינו את יצירותיו.

האחריות על העיבוד המוזיקלי וההפקה הוטלה על כתפיו של נפתלי לנדסמן, מעבד ומפיק מוערך בעולם המוזיקה החסידית. לנדסמן הצליח ליצור מעטפת צלילית המשלבת את המסורת עם גישה עכשווית, תוך מתן נשמה חדשה לניגונים הוותיקים מבלי לפגוע באותנטיות המקורית שלהם. העיבוד שומר על הטעם המיוחד של פאלקוביץ' ז"ל ומוסיף שכבות מוזיקליות המתאימות לאוזן של ימינו.

חברי מקהלת "קאפלה" משתתפים בפרויקט ומעניקים לו הרמוניה חסידית עשירה לכל אורכו. המקהלה, המוכרת בזכות ביצועיה המקצועיים והמרגשים, מוסיפה מימד של עומק ורגש. השילוב בין קולו של טייטלבוים, נגינתו של רוזנפלד והרמוניות המקהלה יוצר חוויה מוזיקלית שלמה.

"לוי'ס נסתרות" מצטרף לשורת יוזמות מוזיקליות שמטרתן שימור והעלאה מחודשת של מורשת גדולי הזמר החסידי. בדומה לפרויקטים נוספים שראו אור לאחרונה, גם פרויקט זה שואף לגשר בין הדורות - להעביר את הניגונים שליוו דור שלם בצורה שתהדהד אצל הצעירים. מדובר בצעד חשוב בשמירה על המורשת המוזיקלית החסידית והעברתה לדורות הבאים.

ניהול הפרויקט והפקתו נמצאים בידיו של אברהם יצחק שידלא, שליווה את התהליך מראשיתו ועד לסיומו. שידלא, העומד מאחורי פרויקטים מוזיקליים רבים בעולם החסידי, דאג לכל פרט - מבחירת השירים, דרך העיבוד המוזיקלי ועד לביצוע הסופי. התוצאה היא מוצר מוזיקלי איכותי המכבד את המקור ומעניק לו ביטוי רלוונטי לימינו.

הקליפ זמין לצפייה ביוטיוב ומצטרף לפרויקטים המוזיקליים המעשירים את עולם המוזיקה החסידית. "לוי'ס נסתרות" הוא מחווה לענק הזמר לוי פאלקוביץ' ז"ל, והזמנה לקהל לגלות מחדש את היופי והעומק שבניגונים שנשכחו. הפרויקט מוכיח כי מוזיקה טובה אינה מתיישנת - היא רק ממתינה למי שיעיר אותה לחיים.