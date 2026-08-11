הזמר והיוצר אופיר אלחייני מפרסם השבוע ביצוע מחודש לפיוט הידוע 'לך אלי תשוקתי', בעיבוד מוזיקלי עכשווי שמעניק פנים חדשות למילות הקודש. הסינגל מגיע בתזמון מדויק לקראת חודש אלול והימים הנוראים, ומציע חוויית האזנה המשלבת את המסורת העתיקה עם סאונד מודרני.

הפיוט, שנכתב על ידי רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל והולחן בידי יאיר גדסי על בסיס ניגון מרוקאי עממי, זוכה כעת לעיבוד מוזיקלי חדשני. בניגוד לביצועים המסורתיים המוכרים, בחר אלחייני בגישה מוזיקלית שונה המביאה את המילים העתיקות בצורה עכשווית וסוחפת, תוך שמירה על העומק הרוחני של הפיוט.

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו בידי אוהד זכאי ואופיר אלחייני, שיצרו יחדיו מעטפת צלילית ייחודית. העיבוד משלב אלמנטים אלקטרוניים עם כלי נגינה, ומעניק לשיר אופי של חידוש תוך שמירה על התוכן הרוחני המקורי.

הסינגל מגיע כשנה וחצי לאחר שאלחייני הוציא את אלבום הבכורה שלו, שאת רובו כתב, הלחין ואף עיבד והפיק בעצמו. כעת, בעודו עובד על אלבומו השני, בחר לשתף את הציבור בביצוע מיוחד זה לקראת חודש אלול. "אהובים, בע"ה דברים טובים בדרך", כותב אלחייני. "נרגש לשתף אתכם בביצוע מיוחד שלי לפיוט האהוב עליי, שהמילים שלו מרגשות אותי בכל פעם מחדש".

האלבום השני שעליו עובד אלחייני בימים אלו כולל שיתופי פעולה רבים בכתיבה, הלחנה, הפקה ועיבודים מוזיקליים. הסינגל 'לך אלי תשוקתי' מהווה טעימה ראשונה מהכיוון המוזיקלי שאלחייני בוחר - שילוב בין מסורת לחידוש.

"בצבע קצת אחר ממה שכולנו מכירים", מסביר אלחייני על הבחירה בעיבוד החדש. "לקראת חודש אלול המיוחד הבא עלינו, תתכוננו לעוד המון הפתעות. מחכה לתגובות שלכם". הזמר מבטיח שזו רק ההתחלה של תקופה מוזיקלית חדשה, עם שירים נוספים ופרויקטים בדרך.

הבחירה בפיוט 'לך אלי תשוקתי' דווקא לקראת חודש אלול אינה מקרית. מילות הפיוט שנכתבו על ידי רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל מבטאות כמיהה עמוקה לקרבת השם יתברך - נושא המתחבר באופן מושלם לאווירה הרוחנית של ימי הרחמים והסליחות. הלחן המוכר של יאיר גדסי, שהפך לאחד הניגונים המזוהים ביותר עם הפיוט, מקבל כעת פנים חדשות דרך העיבוד המחודש.

אלחייני, שהוכיח כבר באלבום הבכורה שלו את יכולותיו כיוצר ומפיק מוזיקלי, ממשיך לפתח את הז'אנר החסידי. הסינגל החדש מצטרף לשורה של יצירות שמשיקים זמרים חסידיים בתקופה זו, כשכל אחד מביא את הגישה המוזיקלית הייחודית שלו. בעוד זמרים אחרים בוחרים בעיבודים מסורתיים יותר, אלחייני בוחר בדרך שונה - להביא את המסורת בצורה מרעננת ומקורית.