סינגל חדש ומרגש הושק השבוע בעולם המוזיקה החסידית: 'בשוב השם', בביצועם של דייויד טויב מהחברותא והזמר שמוליק פראנק. השיר, שהולחן על ידי מוישל'ה שניידר, מוקדש לעילוי נשמתו של דוד ניסים בן רחמים עמרוסי זצ"ל, שהלך לעולמו לאחר מחלה קשה.

מוישל'ה שניידר, שהלחין את היצירה, חולק על הרקע האישי שמאחורי השיר. "זכיתי להיות לצידו כשהתבשר על המחלה בידי הרופא שאף ציין שנותרו לו שבועות ספורים בלבד לחיות", הוא מספר. תגובתו של דוד ניסים זצ"ל הייתה של קבלת הדין באהבה מלאה – "אם זה רצון השם, מי אני שאתווכח", השיב בחיוך. רגעים ספורים לפני שנפטר, כאשר מוישל'ה ושמוליק שרו לו את 'בשוב השם', עצר אותם המנוח ואמר: "החיים האלה באמת רק חלום, חלום טוב של השם יתברך".

תוכן השיר מבוסס על הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" – הביטוי לכמיהה העמוקה של כלל ישראל לשיבה לציון, לירושלים הבנויה ולבית המקדש. "קרוב לאלפיים שנה אנו חולמים לשוב לציון", מבאר מוישל'ה שניידר, "וכשזה יקרה, זה יהיה כל כך מרהיב, מרומם ונשגב שעדיין 'היינו כחולמים'". השיר מביע את הציפייה לרגע שבו החלום יתגשם במציאות.

הביצוע המשותף של דייויד טויב ושמוליק פראנק, שמצטרף כאורח מיוחד, מעניק לשיר עומק ווקאלי מיוחד. טויב, שאחראי גם על העיבוד המוזיקלי וההפקה, יצר מסגרת מוזיקלית המשלבת יסודות מסורתיים עם צליל עדכני. הוא ביצע את הפסנתר, הבס והתכנותים, ואילו מוישל'ה שניידר ניגן את פתיחת הפסנתר והסולו המיוחד.

בהפקה המוזיקלית השתתפו נגנים מהשורה הראשונה: אלון יופה בתופים, אבי סינגולדה בגיטרות, ומקהלת קהל בהדרכת שלוימי שטיין וחבריו. המיקס והמאסטרינג בוצעו בידי רולי אזרחי, שהעניק לשיר איכות הפקה גבוהה. העיצוב הגרפי נעשה על ידי GRAPHIC NADAV.

"השיר הזה מוקדש לעילוי נשמתו של דוד ניסים", מסכם מוישל'ה שניידר, "שימליץ טוב בעדנו ויחיש את הגאולה השלימה". השיר משלב בין הזיכרון האישי של אדם שקיבל את גזירת השמים באהבה ובשמחה, לבין הכמיהה הכללית של עם ישראל לגאולה. החברותא ושמוליק פראנק משמיעים בשיר את הערגה לבניין בית המקדש ולהתגלות השכינה במהרה בימינו.