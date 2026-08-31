בימי אלול אלה, כאשר הלבבות נפתחים לתשובה ולרחמים, מציג עולם המוזיקה היהודית יצירה מיוחדת: אופיר כהן, נגן הסנטור והעוד, משיק פרויקט חדש בשם 'אלול'. הפרויקט, שנועד להעמיד את הכלים המסורתיים במרכז ולחבר את הציבור למסורת הפיוטים, מביא חוויה מוזיקלית אינסטרומנטלית נוגעת ללב.

הסינגל הראשון, 'אוֹחִילָה לָא-ֵל', מציג עיבוד אינסטרומנטלי עדין ומרגש לפיוט המוכר. היצירה משלבת את צלילי הסנטור המרחפים עם עומק הצליל של העוד, ויוצרת מעטפת אקוסטית חמה. הבחירה בגרסה אינסטרומנטלית באה להדגיש את ייחודם של הכלים והמנגינות, ולאפשר התבוננות פנימית בתקופה מיוחדת זו.

מסעו המוזיקלי של כהן החל במקום בלתי צפוי. את הסנטור הכיר באמצע חייו, במהלך סיור סליחות בצבא, כאשר צליל הכלי משך את תשומת לבו. ללא רקע מוזיקלי קודם, נכנס לעולם המקאמים וגילה שלמעשה גדל על חלק ניכר ממנו בבית ובבית הכנסת, דרך הפיוטים ששזורים בחיי היום-יום. מפגש זה הפך למסע מוזיקלי ורוחני המוביל כעת לפרויקט 'אלול'.

לאחר חמש עשרה שנות יצירה מוזיקלית והופעות, הרגיש כהן שהגיע העת להביא את הביטוי האישי שלו - ובעיקר של הכלים המיוחדים - אל הקדמה. לקראת ימי אלול והסליחות, תקופה המחזירה אותו אל השורשים והמסורת, החליט ליצור פרויקט המגשר בין המסורת העתיקה לביטוי מוזיקלי בן זמננו.

את הנגינה והעיבוד ביצע כהן בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של הפיוט והענקת פרשנות מוזיקלית עדינה. ההפקה המוזיקלית והעיבוד בוצעו בידי אביחי שטרית, שיצר מעטפת צלילית עשירה המאפשרת לכלים המיוחדים לבטא את ייחודם. השילוב בין הסנטור לעוד מעניק ליצירה עומק רגשי ומחבר בין צלילים שמימיים לקול אדמתי וחם.

פרויקט 'אלול' נולד מתוך רצון להעמיד את הכלים המסורתיים במרכז, לגעת בלבבות נוספים ולחבר את הציבור למסורת הפיוטים המגוונת והעשירה. כהן בחר דווקא בגרסאות אינסטרומנטליות כדי להדגיש את ייחודם של הכלים והמנגינות ולאפשר התעמקות בתקופה מיוחדת זו. הסינגל 'אוחילה לא-ל' מצטרף לסינגל 'בן אדם' שיצא לאחרונה, בדרך ל-EP השלם 'אלול'.

המסר המרכזי של הפרויקט נוגע לנקודה עמוקה של חיבור לשורשים ולמסורת. הפיוטים ששזורים בחיינו, המקאמים שגדלנו עליהם בבית ובבית הכנסת, מקבלים כאן ביטוי מוזיקלי חדש המדבר אל הדור הצעיר תוך שמירה על העומק והאותנטיות. זוהי הזדמנות לשוב פנימה, אל השורשים, ולהתחבר מחדש למסורת דרך הצליל.