בימי אלול הללו, כשהלבבות נפתחים לתשובה ולהתקרבות, יצא לאור דואט מיוחד של שני זמרים מוערכים בעולם המוזיקה החסידית: דובי מייזלס ובנצי שטיין מציגים ביצוע משותף ראשון ליצירה 'הבן יקיר לי אפרים'. השיר, שהוקלט לראשונה באלבום 'תנועות' בביצועו של הזמר מרדכי בן דוד, זוכה כעת לעיבוד חדש ולפרשנות מחודשת.

שני הזמרים, הידועים ביכולת הביטוי הרגשית שלהם ובקולותיהם המיוחדים, יצרו שילוב הרמוני המעניק ללחן פן עכשווי תוך שמירה על עומק המסר הרוחני. זהו שיתוף הפעולה הראשון בין שני האמנים, והתוצאה משקפת את המאמץ המשותף להעביר את מסר השיר בצורה נוגעת ללב.

הלחן נוצר על ידי המלחין הנודע ר' יואל ישראל זופניק שליט"א, שיצירותיו מוכרות לדורות רבים. הלחן מושתת על דברי רש"י הקדוש על תחינת משה רבינו: 'הבן יקיר לי אפרים' - מילים הנושאות מסר עמוק על אהבת הקב"ה לכל יהודי ויהודי.

המסר המרכזי של השיר נוגע במיוחד בימים אלו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. כל יהודי יקר בעיני הקב"ה, והקדוש ברוך הוא משתעשע עם כל אחד כבן יחיד. אפילו מי שנדמה לו שהוא רחוק, הרי הוא עדיין בנו של הקב"ה, והוא עדיין אוהב אותו. בכל פעם שהקב"ה חושב על כל אחד מאיתנו, הוא מקבל רחמנות עליו מחדש. בזמן אלול, השיר מחזק את המסר שלא משנה כמה רחוק אדם מרגיש, הקב"ה אוהב אותו כשם שאב אוהב את בניו, והוא מרחם עליו ויעניק לו שנה טובה ומתוקה.

ההפקה המוזיקלית של השיר בוצעה על ידי מענדי פעקטע, והעיבוד המוזיקלי הופקד בידי יענקי שטיינמץ, שיצר איזון בין כלי נגינה מסורתיים לצלילים מודרניים. ההפקה הווקאלית נעשתה על ידי אלפני דידידום, והמיקס בוצע בידי ליפא בראונר.

הקליפ המלווה את השיר הופק על ידי הערשי סגל, ומציג את שני הזמרים יחד עם מקהלת 'נשמה'. העיצוב הגרפי נעשה על ידי וויגי, ויוצר אווירה חזותית התואמת את המסר הרוחני.

בניגוד לסינגלים רבים המשוחררים לקראת אלול, 'הבן יקיר' מציע מסר המדבר ישירות אל הלב. השילוב בין הלחן של ר' יואל ישראל זופניק שליט"א, הביצוע של מייזלס ושטיין, וההפקה המושקעת, יוצר יצירה שתלווה את הציבור לאורך ימי הרחמים והסליחות. השיר מזכיר לכולנו שגם ברגעי המרחק הגדולים ביותר, הדלת תמיד פתוחה והכניסה אינה מותנית בהישגים או במעמד רוחני.