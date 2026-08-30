סינגל חדש יצא השבוע לקראת ימי הדין: הזמרים רפאל מלול וקובי ברומר מציגים דואט משותף בשם 'השקיפה', המבוסס על מילות התפילה המוכרות מסיום ברכת הכהנים. הלחן נכתב לפני כעשר שנים על ידי המלחין אלי קליין במיוחד עבור מלול, אך נשאר בגניזה עד כה. לפני מספר שנים התוודע ברומר ללחן ומיד התחבר אליו, ופנה למלול בבקשה לזכות לבצעו. כשהחליט מלול להפיק את השיר לאחרונה, עלה הרעיון לשלב את שני הזמרים בדואט אחד - צעד שהעניק לשיר עומק נוסף והרמוניה ייחודית.
ההחלטה על עיתוי ההשקה נבעה מאירועי חג הפסח האחרון, בו התקיימה ברכת הכהנים בכותל המערבי במתכונת מצומצמת. מילות הסיום של הברכה - 'השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל' - מקבלות במציאות הנוכחית משמעות מיוחדת של תפילה ותקווה. המסר המרכזי הוא בקשה פשוטה אך עמוקה לברכה משמיים, תפילה שכל יהודי יכול להתחבר אליה. העיבוד המוזיקלי בוצע בידי אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מסגרת צלילית עשירה ומרגשת. השילוב הקולי בין מלול לברומר מעניק לביצוע ממד הרמוני מיוחד. לשיר צורף קליפ שצולם בבית הכנסת 'ישורון' ובסמטאות העיר הקודש ירושלים, המוסיף ממד חזותי המחבר את מילות התפילה למקום.
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