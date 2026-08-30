10 10 0:00 / 5:04

סינגל חדש יצא השבוע לקראת ימי הדין: הזמרים רפאל מלול וקובי ברומר מציגים דואט משותף בשם 'השקיפה', המבוסס על מילות התפילה המוכרות מסיום ברכת הכהנים. הלחן נכתב לפני כעשר שנים על ידי המלחין אלי קליין במיוחד עבור מלול, אך נשאר בגניזה עד כה. לפני מספר שנים התוודע ברומר ללחן ומיד התחבר אליו, ופנה למלול בבקשה לזכות לבצעו. כשהחליט מלול להפיק את השיר לאחרונה, עלה הרעיון לשלב את שני הזמרים בדואט אחד - צעד שהעניק לשיר עומק נוסף והרמוניה ייחודית.