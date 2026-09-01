הזמר והמלחין אשר סימוני מפרסם השבוע סינגל חדש בשם 'אמת מלמעלה', יצירה שהמתינה שנים רבות במגירתו עד שהגיע הזמן המתאים להוצאתה לאור. סימוני הלחין את השיר וכתב את מילותיו לפני שנים, אך בחר להמתין עם פרסומו עד שירגיש שעם ישראל זקוק למסר זה באופן מיוחד.

לדברי סימוני, בתקופה האחרונה חש שהגיעה השעה להיכנס לאולפן ההקלטות ולהביא את השיר אל הציבור. היצירה נושאת מסר של אמונה וחיזוק, ומתייחסת למצב המורכב שעובר על הציבור בארץ בימים אלו. הזמר ראה בכך שליחות לחזק את הלבבות בעת הזו.

השיר פותח בהתייחסות למצב הביטחוני המורכב ולמלחמות שעובר עם ישראל, תוך ביטוי לכאב המשותף ולתחושות הקשות שמלוות את הציבור בתקופות מאתגרות אלו. סימוני בחר לגעת ברגישות בנושא זה, בדומה לדרך שבה נגעו זמרים אחרים בנושאים דומים בעבר.

בהמשך, השיר עובר לעסוק בנושא נוסף המעסיק משפחות רבות - קשיי הפרנסה, הדאגות הכלכליות ויוקר המחיה. סימוני לא התעלם מהניסיונות הגשמיים של השגרה, אלא בחר להפוך גם אותם לחלק מהמסר - קריאה לברכה ולישועה.

עיקר כוחו של השיר, לפי סימוני, הוא במסר המרכזי שלו: חיזוק האמונה הטהורה. היצירה מזכירה למאזינים שיש השגחה עליונה המנהיגה את העולם, ושבסופו של דבר הכל מכוון לטובה. מסר זה מועבר באמצעות עיבוד מוזיקלי עשיר ומרגש.

סימוני כתב את המילים והלחין את השיר בעצמו, תוך שמירה על עומק רוחני לצד פרשנות מוזיקלית עכשווית. ההפקה המוזיקלית משלבת צלילים מסורתיים עם אנרגיה מודרנית המיועדת לכלל הדורות.

השיר מצטרף ליצירות נוספות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית ועוסקות בנושאים דומים, כמו 'תפילת הבנים' של יששכר דרור. בחירתו של סימוני לפרסם את השיר דווקא בתקופה זו נובעת, לדבריו, מהצורך בחיזוק ובתזכורת לכוח האמונה.

המסר המרכזי של 'אמת מלמעלה' הוא שגם בתקופות מאתגרות, האמונה היא המעניקה כוח, ושגם מתוך החושך יפציע האור. היצירה מבקשת להזכיר שיש תכלית עליונה, ושהכל מכוון מלמעלה לטובת עם ישראל.