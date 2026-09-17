לייבי דייטש משיק EP חדש: מסע מוזיקלי דרך חודש תשרי

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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, משיק הזמר והיוצר לייבי דייטש אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', המאגד חמישה שירים שנולדו מתוך חיבור אישי עמוק לתפילות ולרגעים המיוחדים של חודש החגים.

האלבום לוקח את המאזין למסע רגשי ורוחני, המתחיל באימת הדין של ימים נוראים, ממשיך בבקשת הסליחה והרחמים, ומסתיים בשמחת החג ובכמיהה לגאולה. כל שיר מייצג תחנה אחרת במסע הרוחני של חודש תשרי, מהסליחה והתחינה, דרך התפילה והתקווה, ועד לשמחה המתפרצת של חג הסוכות.

א נייע יאר מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

לצורך יצירת האלבום חבר דייטש למלחין אברימי שיף, מתוך רצון למצוא לחנים שלא רק ילוו את המילים, אלא יעניקו להן את הביטוי המדויק. לצד החיבור הזה, ביקש דייטש להביא אל האלבום כישרונות צעירים ורוח מוזיקלית רעננה, תוך שמירה על החיבור העמוק למקורות ולמסורת. אהרל'ה סמט: ניגוני בעל הדברי אמונה בבלי | 07.09.26 ברומר ואורייתא: מחרוזת חמישית לתשרי בבלי | 07.09.26 את המסע פותח השיר "ועל כולם", שיר הנושא אמירה פשוטה, נקייה וישירה: "אלוקים סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו". בלי מילים מיותרות ובלי מורכבות, רק בקשה אחת היוצאת מעומק הלב. בשיר "א נייע יאר" (שנה חדשה) מביא דייטש דיאלוג אישי ונוגע ללב עם הקב"ה. בצד אחד של המאזניים מונחים המצוות והמעשים, הטובים והרעים, ובצד השני ניצבים הקשיים, הניסיונות והאסונות שעבר האדם. מתוך החשבון הזה פורצת בקשה פשוטה וכנה בפזמון: ריבונו של עולם, אחרי הכול, אני מבקש ממך שנה טובה ומבורכת.

מי יחיה מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

משם עובר האלבום אל "מי יחיה", המעניק ביטוי מוזיקלי למילותיה המצמררות של תפילת ונתנה תוקף. השיר נפתח באווירה דרמטית, המשקפת את הכאב והחרדה שבמילים, ובהדרגה משנה את פניו כשהוא מגיע אל הקריאה "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" – הרגע שבו הפחד מפנה את מקומו לנחמה ולתקווה.

השיר "אשרי עין" מחבר בין העבר, ההווה והעתיד. באמצעות שילוב של ציטוטים ממקורות שונים, הוא מבטא את השמחה הגדולה ששרתה בבית המקדש, את שמחות בית השואבה הנחגגות גם בימינו, ואת התקווה הגדולה לשוב ולחגוג בבית המקדש, יחד עם השכינה.

אשרי עין מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

את האלבום חותם "א יו"ט ניגון", ניגון עתיק המושר בחצרות החסידים מדורי דורות. עבור דייטש, השיר נושא עמו זיכרון אישי מחצר חסידות בעלזא: הרגע המיוחד במוצאי החג, כשהרבי שב לביתו והחסידים מלווים אותו בשירה ובהתלהבות עצומה. מאחורי השמחה מסתתרת תחינה עמוקה, שכל התפילות שנישאו במהלך החג יתקבלו לרצון.

"זה חודש תשרי שאני חווה", משתף לייבי דייטש. "רציתי להביא באלבום את כל התחושות שמלוות אותי בחודש הזה, מהפחד של ראש השנה ויום כיפור, דרך הבקשה לשנה טובה, ועד לשמחה העצומה של החגים. היה לי חשוב שהלחנים יבטאו את המילים בצורה הנכונה, ושנצליח להביא רוח חדשה למוזיקה יחד עם הכישרונות הצעירים. זה המסע האישי שלי, אבל אני מאמין שהוא שייך לכל יהודי".

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור מצמרר ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואבי שפרונג משיק סינגל חדש בעקבות מילות רבי נחמן מברסלב.