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לקראת ימים נוראים

תלמידי תלמוד תורה אוהלי אברהם במסע מרומם לירושלים

תלמידי כיתות ז'-ח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג יצאו ליום מיוחד בירושלים: תפילה בכותל, פעילות מגבשת ושיחת חיזוק אצל הראשון לציון הגר"י יוסף

המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)

יום מיוחד ומרומם חוו תלמידי כיתות ז' וח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג, שיצאו למסע בירושלים לקראת הימים הנוראים. המסע שילב תפילה והתעוררות רוחנית, לצד פעילות חברתית מגבשת שהעניקה לתלמידים חוויה משמעותית בסמוך לפתיחת השנה.

התלמידים פתחו את יומם בכותל המערבי, שם השתתפו באמירת סליחות ונשאו תפילה לקראת ימי הדין. המעמד המרגש במקום הקדוש העניק לתלמידים הזדמנות להיכנס לאווירת ימי הרחמים והסליחות ולהתחזק בעבודת השם.

לאחר התפילה בכותל המשיכו התלמידים לגן סאקר, שם נערכה הפסקת צהריים משותפת. הבחורים נהנו מארוחת פיצות, לצד זמן של מנוחה ושיחה באווירה נעימה שתרמה לגיבוש הכיתות.

מגן סאקר המשיכו התלמידים למפגש מיוחד אצל הראשון לציון שליט"א, לקראת הימים הנוראים. במהלך המפגש שמעו התלמידים דברי חיזוק והכוונה בענייני תפילה, עבודת השם וההכנה הראויה לתקופה זו.

במהלך הביקור התברכו אצל הראשון לציון ראש המוסדות הרב משה חזקיהו, וכן המנהלים הרב מאיר והרב שמעון חזקיהו. הראשון לציון שליט"א בירך את המוסדות ואת העשייה החינוכית, והתייחס לדרך החינוכית המונהגת בהם באומרו: "החינוך במוסדות הוא חינוך עם חיוך".

היום המיוחד שילב בהצלחה בין התעוררות רוחנית וחיזוק לקראת הימים הנוראים לבין חוויה חברתית מגבשת, והעניק לתלמידים יום בלתי נשכח בסמוך לפתיחת השנה החדשה.

המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת (המסע המרומם לירושלים | צילום: דוד קשת)
הרב יצחק יוסףבבליימים נוראיםקרית הרצוגתלמוד תורה אוהלי אברהם

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