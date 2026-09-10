יום מיוחד ומרומם חוו תלמידי כיתות ז' וח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג, שיצאו למסע בירושלים לקראת הימים הנוראים. המסע שילב תפילה והתעוררות רוחנית, לצד פעילות חברתית מגבשת שהעניקה לתלמידים חוויה משמעותית בסמוך לפתיחת השנה.

התלמידים פתחו את יומם בכותל המערבי, שם השתתפו באמירת סליחות ונשאו תפילה לקראת ימי הדין. המעמד המרגש במקום הקדוש העניק לתלמידים הזדמנות להיכנס לאווירת ימי הרחמים והסליחות ולהתחזק בעבודת השם.

לאחר התפילה בכותל המשיכו התלמידים לגן סאקר, שם נערכה הפסקת צהריים משותפת. הבחורים נהנו מארוחת פיצות, לצד זמן של מנוחה ושיחה באווירה נעימה שתרמה לגיבוש הכיתות.

מגן סאקר המשיכו התלמידים למפגש מיוחד אצל הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, לקראת הימים הנוראים. במהלך המפגש שמעו התלמידים דברי חיזוק והכוונה בענייני תפילה, עבודת השם וההכנה הראויה לתקופה זו.

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במהלך הביקור התברכו אצל הראשון לציון ראש המוסדות הרב משה חזקיהו, וכן המנהלים הרב מאיר והרב שמעון חזקיהו. הראשון לציון שליט"א בירך את המוסדות ואת העשייה החינוכית, והתייחס לדרך החינוכית המונהגת בהם באומרו: "החינוך במוסדות הוא חינוך עם חיוך".

היום המיוחד שילב בהצלחה בין התעוררות רוחנית וחיזוק לקראת הימים הנוראים לבין חוויה חברתית מגבשת, והעניק לתלמידים יום בלתי נשכח בסמוך לפתיחת השנה החדשה.