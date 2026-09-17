הזמר והיוצר רפאל בוקוב משיק סינגל חדש ומרגש בשם 'ענני' – ביצוע חשוף למילות פרק קמ"ג בתהילים. השיר מגיע בעקבות אלבום הבכורה שלו 'בבואו מאדום', וממשיך את הקו המוזיקלי הייחודי שהציג בוקוב בעבודותיו הקודמות.

את הלחן יצר בוקוב בעצמו, והעיבוד התזמורתי המרגש בוצע על ידי שי בכר. העיבוד הקולי נעשה בידי בוקוב, והפקת השיר הופקדה בידי צביקה בורנשטיין. השילוב בין יכולות השירה וההלחנה של בוקוב לבין העיבוד התזמורתי יוצר תוצאה ייחודית ומרשימה.

את הנגינה ביצעה תזמורת B.A.R. Symphony ממקדוניה, שהעניקה לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. ההקלטה התבצעה באולפני Playmasters, והעריכה בוצעה על ידי יאן פרייטור. הניגוד בין הביצוע הקולי החשוף לבין העיבוד התזמורתי המלא מעצים את המסר הרוחני של המילים.

רפאל בוקוב, זמר ויוצר בעל הכשרה קלאסית, גדל בדרום אפריקה וכיום מתגורר בניו יורק שבארצות הברית. הוא כותב מוזיקה מקורית ומופיע כבר למעלה משלושה עשורים כחזן וכזמר. בשלוש השנים האחרונות החל להפיק ולשחרר את החומרים שכתב, והסאונד הייחודי שלו ממשיך לכבוש מאזינים ברחבי העולם.

הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. יוסף חיים ג'נח השיק את 'אריות', שיר על געגוע לבורא עולם בימי הרחמים, לייבי דייטש הוציא אלבום EP 'חודש תשרי' עם חמישה שירים, ואבי שפרונג משיק את 'מעט טוב' בעקבות מילות רבי נחמן מברסלב זי"ע.