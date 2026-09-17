בימים שבין כסה לעשור, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משיק הזמר והמוזיקאי שמוליק גולדשטיין ביצוע חדש ומרגש ל'אב הרחמן' - הלחן הקלאסי והאהוב של יוסי גרין, שבוצע במקור על ידי הזמר שרולי ורדיגר.

הסינגל מגיע כחלק מסדרת טעימות לחג שמשיק גולדשטיין בתקופה זו, ומציע פרשנות אישית ונוגעת ללחן המוכר. הבחירה להשיק את השיר דווקא בימים אלו מתאימה לתקופת הימים הנוראים, שבה כל אחד מתכונן לעמוד לפני הקב"ה, ומהווה רקע רוחני למסר העמוק של היצירה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע גולדשטיין בעצמו, כשהוא משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. גם המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידו, מה שמעניק לפרויקט חותם אישי ייחודי.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם 'הרהורי תשובה' יחד עם מוישי מנדלסון, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', ויוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש בשם 'אריות'.

את עיצוב העטיפה ביצע זעירא, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע התואם את האווירה הרוחנית של התקופה.