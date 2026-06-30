פרשת ריגול חמורה נוספת נחשפה הבוקר (שני): אזרח אמריקאי כבן 20 נעצר בתאריך 9.6.26 בירושלים בחשד לקיום מגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. על פי ההודעה המשותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוגשה היום הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

החקירה, שהתנהלה תחת צו איסור פרסום גורף על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, החלה בעקבות קבלת אינדיקציות מגופי ביטחון בין-לאומיים. ממצאי החקירה העלו כי במהלך החודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים.

משימות צילום באתרים רגישים

במסגרת הפעילות החשודה, ביצע האזרח האמריקאי משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים ברחבי הארץ. החומר הצולם הועבר למפעיליו האיראניים באמצעות ערוצי תקשורת מוצפנים, בדומה לדפוסי פעולה שנחשפו באישומים דומים.

תמורת ביצוע המשימות, קיבל החשוד תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים לכל משימה. מדובר בשיטת תגמול מוכרת שבה משתמשים גורמי מודיעין איראניים כדי לגייס אזרחים ישראלים ואחרים לפעילות ריגול.

"נמשיך לאתר ולחשוף"

ק' החקירות, פקד עמיחי פנטה ממפלג התשאול בימ"ר, מסר כי "בחודשים האחרונים נחשפו מספר נאשמים בריגול לטובת האויב, חלקם ביצעו את המעשים בשעת מלחמה ובכך סייעו לאויב לממש את זממו בתוך שטחי ישראל. נמשיך יחד עם שירות הביטחון הכללי לאתר ולחשוף עבירות מסוג זה, לעצור ולהמיד לדין כל אדם שיפגע ויסכן את ביטחון המדינה והאזרחים."

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה. עם סיומה של חקירת המשטרה וגיבוש תשתית ראייתית, הוגשה היום לבית המשפט הצהרת תובע לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

גורמי ביטחון מזהירים כי איראן מגבירה את מאמציה לגייס אזרחים באמצעות פניות ברשתות החברתיות, הצעות עבודה מפתות ותשלומים כספיים. במקרים רבים, המגויסים אינם מבינים בתחילה את חומרת המעשים שהם מבצעים ואת הסיכון הביטחוני שהם יוצרים למדינה.