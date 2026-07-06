נתניהו, ויו"ר וועדת החו"ב בועז ביסמוט. ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

קרן "הינד רג'אב" – ארגון פרו-פלסטיני קיצוני הפועל להצרת צעדיהם של נציגי ציבור ולוחמים ישראלים השוהים בחו"ל – הגיש תלונה פלילית ברשויות החוק בהולנד נגד חברי הכנסת רם בן ברק ומשה סולומון. בארגון דורשים לפתוח בחקירה נגדם באשמת "הסתה לרצח עם", בעיצומו של ביקורם הרשמי בהאג, שם הם משתתפים השבוע בכינוס של הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה (OSCE).

על פי טענת הארגון העוין, השניים "ניצלו את מעמדם הציבורי" כדי לקדם את עקירת האוכלוסייה הערבית מרצועת עזה, והשמיעו התבטאויות אשר לשיטת הארגון מהוות "הסתה" על פי כללי המשפט הבינלאומי. ההאשמות המופרכות: "הגירה מרצון" והתיישבות יהודית התלונה נגד חבר הכנסת רם בן ברק, המכהן כחבר ועדת החוץ והביטחון וראש המשלחת הישראלית לכינוס, נשענת על הצעה שהעלה בחודש חשוון תשפ"ד (נובמבר 2023), לפיה יש לקדם תוכנית של "הגירה מרצון" של תושבי עזה למדינות שונות ברחבי העולם. בארגון הפלסטיני טוענים כי בנסיבות הלחימה הנוכחיות לא מדובר בצעד מרצון, אלא ב"עקירה כפויה". בזמן שמיליונים נפרדים מח'אמנאי: הבן מוג'תבא מאבד שליטה ועוצר אלפים אליהו לוי | 05.07.26 מנגד, התלונה נגד חבר הכנסת משה סולומון מתבססת על התבטאויותיו הרשמיות בעד חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה, והתנגדותו הנחרצת להקמת ריבונות פלסטינית במקום. לטענת הקרן העוינת, שאיפות אלו לשינוי דמוגרפי ברצועה יכולות להתממש, כביכול, רק באמצעות המשך הלחימה והנעת האוכלוסייה המקומית.

חה"כ משה סלומון ( צילום: מתוך חשבון ה x של חה"כ סלומון )

יצוין כי ח"כ בן ברק, שכיהן בעבר כסגן ראש המוסד, היה בין בכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של יאיר לפיד, ושימש בממשלת השינוי כיו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

מי עומד מאחורי הארגון?

מדובר בחלק ממערכה משפטית נרחבת שמנהל הארגון בשנתיים האחרונות נגד אישי ציבור, שרים, קצינים ולוחמי צה"ל, בניסיון להוביל למעצרם או לחקירתם בעת שהותם במדינות אירופה. הארגון הגיש בעבר תלונות דומות נגד חיילי מילואים ישראלים במדינות שונות, תוך שהוא מנסה לנצל את מערכות המשפט המקומיות.

מאחורי היוזמה האנטי-ישראלית עומד דיאב אבו ג'הג'ה, מייסד תנועת "ה-30 במרץ" וקרן "הינד רג'אב". אבו ג'הג'ה הוא פעיל מוסלמי שיעי המקורב לארגון הטרור חיזבאללה. בעקבות פעילותו הקיצונית, כניסתו לבריטניה נאסרה לחלוטין, והוא אף נכלל ברשימה השחורה של הממשל האמריקני המונעת ממנו לעלות לטיסות העוברות במרחב האווירי של ארצות הברית.

הארגון מנהל מערכה משפטית רחבת היקף במספר מדינות, והגיש עשרות תלונות נגד ישראלים בחו"ל. בחודשים האחרונים הוגשו תלונות דומות נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני בקנדה, וכן נגד חיילים ישראלים במדינות נוספות.

עד כה לא פורסמה תגובה רשמית של הרשויות ההולנדיות לתלונה או לבקשת הארגון לפתוח בחקירה נגד חברי הכנסת הישראלים.