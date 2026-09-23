ועדת הבחירות המרכזית, בראשות שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, החליטה אתמול (שלישי) לפסול את מועמדותו של ח"כ עופר כסיף (הרשימה המשותפת) מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה ברוב של 19 תומכים מול 5 מתנגדים ו-2 נמנעים, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה שקבעה כי אין עילה משפטית לפסילתו.

הבקשה לפסילה הוגשה על ידי מפלגת הליכוד בהסתמך על סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, העוסק בשלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עילת הפסילה הרשמית שאישרה הוועדה היא תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

בהתאם לחוק, החלטת ועדת הבחירות לגבי פסילת מועמד אינה סופית. ההחלטה ונימוקיה יועברו לאישור בית המשפט העליון, שיידרש להכריע אם המקרה עומד ברף הראייתי הגבוה שנקבע בפסיקה. יצוין כי בעבר כבר ביטל בג"ץ החלטות פסילה שקיבלה הוועדה בעניינו של כסיף.

כסיף דחה בתוקף את ההאשמות נגדו וטען כי מדובר בניסיון לרדוף אותו על רקע עמדותיו הפוליטיות. "הצגת התנגדותי למדיניות הממשלה ולמעשי שלוחיה כתמיכה באויב, הפרת נאמנות ופגיעה במדינה היא סילוף בוטה של המציאות ועיוות גמור של רוח הדמוקרטיה", מסר. "התנגדות לפשעים שנעשים בשם המדינה אינה נוגדת את טובתה ואינה מחזקת את אויביה".

בפתח הדיונים קרא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לחברי הוועדה להפעיל את סמכותם בזהירות מרבית. סולברג הדגיש כי על חברי הוועדה לפעול כמשפטנים עצמאיים: "כאן, כל אחת ואחד מכם מעין שופט. זכרו, אתם מצביעים - לא הסיעה, ולא ההסכמים בין הסיעות".

"ככל שהסמכות חזקה יותר, כך נדרשת זהירות גדולה יותר בהפעלתה", הבהיר סולברג. "פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו. אל יהי הדבר קל בעינינו".

ההחלטה התקבלה ביום הראשון לדיוני הפסילות לקראת הבחירות הקרובות, שבהם מתוכננים שבעה דיונים בסך הכל - שניים לגבי מועמדים וחמישה לגבי רשימות.