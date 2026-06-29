יאיר גולן ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן חשף תוכנית מדינית מקיפה תחת הכותרת "השבת השליטה הישראלית ב-100 הימים הראשונים". התוכנית, שמציעה מהלכים דרמטיים בארבע זירות מרכזיות, כוללת קידום הסכם גרעין חדש עם איראן, נסיגה לקו הרכסים בצפון, הכרה רשמית בממשלה פלסטינית שתחליף את חמאס בעזה, ומאבק מוגבר במה שגולן מכנה "טרור יהודי" ביהודה ושומרון.

גולן, שכיהן בעבר כסגן הרמטכ"ל, מציג את התוכנית כמפת דרכים להחזרת השליטה הישראלית, אך בפועל מדובר בסדרה של מהלכים שיעבירו את השליטה לידי גורמים בינלאומיים ופלסטיניים. התוכנית מגיעה על רקע סערות פנימיות במפלגה, כאשר רק לפני ימים ספורים פרש האסטרטג הפוליטי רונן צור מהפריימריז תוך שהוא תוקף את הקו הקיצוני של המפלגה. הזירה האיראנית: חזרה למסלול ההסכמים בראש התוכנית המדינית של גולן עומד מהלך דיפלומטי מרחיק לכת מול איראן. יו"ר 'הדמוקרטים' מציע לקדם "הסכם גרעין חדש" עם משטר האייתוללות, תוך שהוא מבטיח כי ההסכם יכלול "רמת פיקוח חודרנית ולפרק זמן ממושך". המהלך כולל דרישה להוצאת כל החומר המועשר לרמה גבוהה מאדמת איראן, לצד הטלת הגבלות על תוכנית הטילים ארוכי הטווח. משפט נתניהו: השופטים חוזרים וממליצים - "תמחקו את סעיף השוחד" דוד ישראלי | 12:36 "בושה של בן אדם": שורד השבי בפוסט חריף נגד דברי השר סמוטריץ' בני סולומון | 28.06.26 כחלק מהתוכנית, "גולן מציע לשקם את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית", תוך הבטחה שלא יהיה "שום מהלך הסדרה או הסכם מול איראן ללא השפעה ישראלית ישירה על פרטיו". בנוסף, הוא מציע לגבש חזית משותפת עם מדינות ערב "המתנות" כדי להצר את חופש הפעולה של איראן במזרח התיכון, ולבנות קואליציה עולמית שתאפשר חידוש משטר הסנקציות הכלכליות במקרה של הפרת ההסכם. עזה: הכרה בשלטון פלסטיני חלופי בזירת עזה מציע גולן לאמץ את מתווה טראמפ לרצועה, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הממשל האמריקאי וגיוס מדינות האזור. המהלך המרכזי כולל הכרה רשמית ב"ממשלת טכנוקרטים פלסטינית" כגורם השלטוני הרשמי ברצועה במקום חמאס. באזורים שיטוהרו מחמאס, יוכנס השלטון הפלסטיני החלופי ויתחילו תהליכי שיקום ובנייה, במימון מדינות המפרץ ובפיקוח בינלאומי. התוכנית כוללת גם סגירת הגבול המצרי להברחות בשיתוף פעולה עם מצרים, ויצירת הסדרי ביטחון ופיקוח. כמו כן, מציע גולן כי ארה"ב ומדינות האזור יפעילו "מערך לחצים ותמריצים" על חמאס במטרה להוביל לפירוקו מנשק - מהלך שמעורר ספקות רבים לגבי יכולת ההגשמה שלו.

היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

הצפון: נסיגה לקו הרכסים והסתמכות על כוחות זרים

בזירה הצפונית מציע גולן מהלך שעשוי להיתפס כנסיגה משמעותית: כוחות צה"ל יישארו בקו הרכסים צמודי הגבול לצורך הגנה על היישובים, בעוד שצבא לבנון בשילוב כוחות בינלאומיים בעלי סמכויות אכיפה ייכנסו לדרום לבנון. תפקידם של הכוחות הללו יהיה לוודא שחיזבאללה לא נמצא מדרום לליטאני ושאין נשק ארוק-טווח מדרום לאוואלי.

התוכנית כוללת הצבת דרישה לנתק את איראן מדריסת רגל בלבנון, כאשר ההסדרים אמורים להיקבע בין ישראל לממשלת לבנון, בסיוע "הכוחות המתונים" בעולם ובאזור. גולן מציע לרתום את מדינות ערב ה"מתנות" לחיזוק ממשלת לבנון במטרה להחליש את ההשפעה האיראנית - מהלך שמעורר שאלות רבות לגבי יכולת ההגשמה שלו בשטח.

יהודה ושומרון: מאבק ב"טרור יהודי" והקפאת ההתיישבות

ביהודה ושומרון מציב גולן דגש מרכזי על מה שהוא מכנה "מלחמה חסרת פשרות בטרור היהודי", תוך החזרת החוק והסדר. בנוסף, התוכנית קוראת לעצירת מהלכי החלת החוק והריבונות, שגולן מכנה "סיפוח", בטענה שהם מחלישים את ישראל ומאיימים על קיומה כמדינה "יהודית ודמוקרטית".

המהלך כולל גם החזרת מלוא הסמכויות לידי צה"ל, חיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני עם ירדן ועם הרשות הפלסטינית לצורך סיכול טרור ומניעת הברחות, וקידום "רפורמות" פנימיות ברשות הפלסטינית תחת פיקוח בינלאומי, מתוך שאיפה להפוך אותה לגורם שלטוני אפקטיבי.

סערות פנימיות במפלגה

התוכנית מגיעה על רקע סדרה של משברים פנימיים במפלגת 'הדמוקרטים'. לפני ימים ספורים פרש האסטרטג הפוליטי רונן צור מהפריימריז, תשעה ימים בלבד לאחר שהצטרף למפלגה. בסדרת ראיונות חריפים תקף צור את יו"ר המפלגה ואת הקו הפוליטי שלה, תוך שהוא מזהיר כי המפלגה "תחמיץ את השלטון".

צור טען כי "המקום הזה הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם ראיתי", והאשים את המפלגה בכך שהיא "קרובה בעמדותיה לעופר כסיף". הוא תקף את הקו הכלכלי-חברתי של חברת הכנסת נעמה לזימי, וטען כי התהליך הזה ימנע מהמפלגה להפוך לחלק מהקואליציה הבאה.

בנוסף, המפלגה התמודדה עם פרשת הכפשה פנימית, כאשר נחשף כי דובר הקמפיין של המועמד נמרוד שפר הפיץ בעצמו אלפי מסרוני SMS מכפישים נגד מועמדו, במטרה לייצר מצג שווא של קמפיין השחרה ולעורר אמפתיה בקרב הבוחרים.

למרות הסערות, המפלגה ממשיכה בהכנות לקראת הבחירות המקדימות שייערכו ב-20 ביולי, כאשר 85 אלף מתפקדים יעצבו את הרשימה לכנסת מתוך 51 מועמדים. בין המתמודדים ניתן למצוא את חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שהכריז על חזרתו לזירה הפוליטית תוך שהוא מדגיש את המשך המאבק שהוביל לאורך שנים "לשלום ונגד הכיבוש".

התוכנית המדינית של גולן מעוררת שאלות רבות בקרב מבקרים, שטוענים כי מדובר בסדרה של נסיגות מוסוות תחת מסווה של "השבת השליטה". הביקורת מתמקדת בעובדה שהתוכנית מעבירה את השליטה בפועל לידי גורמים בינלאומיים ופלסטיניים, תוך הסתמכות על הסכמים דיפלומטיים שיכולת ההגשמה שלהם מוטלת בספק.