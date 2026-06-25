מימין: פשיטת חמאס בשמחת תורה, משמאל: הנשיא טראמפ ( צילום: Yousef Mohammed/FLASH90, צילום מסך )

בזמן שהסכם הפסקת האש ברצועת עזה ממשיך לספוג הפרות ישראליות, תנועת חמאס מבצעת מהלך דיפלומטי משמעותי לעבר איראן. הארגון מנסה לנצל את השיחות המתקיימות בין טהרן לוושינגטון כדי להכניס את הסוגיה העזתית לאג'נדת המשא ומתן, כך על פי דיווח בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" שפורסם הבוקר (חמישי).

המהלך בא לידי ביטוי בשיחת טלפון רשמית שהתקיימה ביום שלישי בין באסם נעים, סגן ראש הלשכה ליחסים ערביים ואסלאמיים בחמאס, לבין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. במהלך השיחה דנו השניים בהתפתחויות האחרונות במשא ומתן האיראני-אמריקאי ובסוגיה הפלסטינית, במיוחד בכל הנוגע לרצועת עזה. הבטחה איראנית להעלות את עזה נעים שיבח בדבריו את עמדותיה של איראן כלפי הנושא הפלסטיני ואת תמיכתה המתמשכת בעזה מול התוקפנות הישראלית הנמשכת. מנגד, שר החוץ האיראני מסר לנעים כי הצוות האיראני יעלה את הסוגיה הפלסטינית במשא ומתן המתמשך, והוסיף כי טהרן תמשיך להציף את נושא התוקפנות הישראלית בכל הפורומים הבינלאומיים. משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ אריה רוזן | 23.06.26 השיחה התקיימה על רקע המשא ומתן האיראני-אמריקאי, הכולל הבנות לגבי הפסקת האש בלבנון בין חיזבאללה לישראל. זוהי שיחתם השנייה של נציגי חמאס ואיראן במהלך חודש יוני; ב-4 ביוני שוחח עראקצ'י עם ח'ליל אל-חיה, בכיר חמאס בעזה וראש משלחת המשא ומתן, אך אז לא פורסם אזכור מפורש לשילוב עזה בשיחות מול ארה"ב. "לא מחליפים את המתווכות" שני מקורות בכירים בחמאס בחו"ל מסרו לעיתון הסעודי כי השיחה בין נעים לעראקצ'י היא חלק מתקשורת רציפה עם גורמים שונים בניסיון לייצב את הפסקת האש בעזה. עם זאת, אחד המקורות הבהיר כי אין בכך משום נטישה של מסלול המשא ומתן דרך המדינות המתווכות המרכזיות – מצרים, קטאר וטורקיה. לדברי המקור, תפקידו של נעים הוא לתקשר עם כל הגורמים הערביים והאסלאמיים כחלק ממדיניות של פתיחות לכל הצדדים, במטרה לשרת את האינטרסים של העם הפלסטיני בעזה. הצעד מגיע במיוחד לנוכח ההפרות הישראליות וחוסר היכולת של אף גורם לכפות על ממשלת בנימין נתניהו לעצור את ההסלמה, כפי שדיווחנו על החיסול המדויק בעזה.

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר ( צילום: פלאש Abed Rahim Khatib/Flash90 )

ציפייה לכישלון אך ניסיון בכל זאת

מנגד, המקור השני לא הסתיר כי חמאס אכן מחפש מעורבות איראנית לוחצת במשא ומתן הנוכחי כדי להציב את עזה על סדר היום, בדומה למקרה של לבנון, שבו איראן הצליחה במאמציה להוביל להפסקת אש, לפי הערכתו. אותו מקור הוסיף כי הארגון בונה על כל עמדה שתתמוך בו, ברצועת עזה ובסוגיה הפלסטינית בכלל.

עם זאת, הוא הודה כי הסיכוי שצעד כזה יצליח הוא קלוש, לאור ההתעקשות של ארה"ב וישראל להפריד בין החזיתות ככל הניתן. בחמאס מבינים כי תיק עזה מופרד כבר תקופה ארוכה במהלך המלחמה, כפי שניתן ללמוד גם מהצהרות הנשיא טראמפ בנוגע לאיראן.

שני המקורות הסכימו כי התפתחות חיובית בחזית הלבנונית, שנכפתה דרך המשא ומתן האיראני-אמריקאי, פיתתה חלק מחוגי ההנהגה של חמאס לנסות ולנצל את ההזדמנות כדי לדחוף להכללת עזה באג'נדת המשא ומתן, למרות שהם מצפים שמאמציהם ייכשלו. בימים האחרונים אף הגבירו כלי התקשורת של חמאס נרטיב דומה, המיוחס למקור איראני בעילום שם, לפיו השיחות כוללות גם את ביסוס הפסקת האש בעזה.

"ארה"ב לא תאפשר זאת"

מקור שלישי מחמאס בתוך רצועת עזה ציין כי התנועה חיפשה בעקביות עמדה איראנית תומכת בתוך המשא ומתן במהלך המלחמה, אך הבהיר כי ברור שארצות הברית לא אפשרה, ולא תאפשר זאת. לדבריו, וושינגטון רואה בעזה חזית נפרדת, וישנם מאמצים ייעודיים שנעשים בחזית זו כדי לייצב את הפסקת האש.

המקור הוסיף כי ניתן לומר בבירור שאיראן אימצה את הפסקת המלחמה בחזיתות לבנון, תימן ועיראק על בסיס העובדה שחזיתות אלו נכנסו למלחמה באופן רחב יותר לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, בעוד שהמלחמה בעזה החלה הרבה לפני כן.

מקור רביעי, המשתייך לפלג פלסטיני אחר הזוכה לתמיכה מאיראן, אמר כי מנהיגי וחברי הפלגים הקשורים לטהראן קיוו שהיא תצליח להביא לעצירת המלחמה בעזה. לדבריו, דבר כזה היה נזקף מאוד לזכותה ולזכות הפלגים, במיוחד לאור חוסר היכולת של המתווכות והערבות לכפות על ישראל לעמוד בהסכם ולעצור את ההפרות.

אזהרות בקהיר והתנגדות לתיקונים

מקורות בתוך הפלגים הפלסטיניים סיפרו כי במהלך פגישות הפלגים בקהיר, יעצו מנהיגים מכמה צדדים להנהגת חמאס שלא להסתמך על מסלול המשא ומתן האיראני, ולנקוט בצעדים משמעותיים יותר במסגרת עמדה פלסטינית מאוחדת, כדי לייצר תגובה חיובית להצעות הנוגעות לנשק ולסוגיות אחרות.

נראה כי עמדתה המתפתחת של חמאס, שבאה לידי ביטוי בשיחה האחרונה בין נעים לעראקצ'י, מגיעה על רקע קולות פנימיים בארגון הדוחים את התיקונים שהציע ניקולאי מלאדנוב, הנציג העליון לעניין עזה במועצת השלום. גורמים מסוימים בתנועה ראו בתיקונים הללו כמשרתים בעיקר את ישראל, ואינם נאמנים לתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שתחתיה נחתם הסכם הפסקת האש.