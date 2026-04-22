מימין מצר הורמוז בתמונת לווין, משמאל הנשיא טראמפ

בהודעה דרמטית, משרד החוץ האיראני הודיע הערב (רביעי) כי הוא מקבל את הצעת הנשיא דונלד טראמפ להארכת הפסקת האש בין המדינות. ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר שכוחות משמרות המהפכה תקפו שלושה ספינות מסחריות במצר הורמוז, ולאחר שטראמפ הודיע אמש על הארכה חד צדדית של הפסקת האש.

עוד הוסיף הדובר איסמעיל בקאיי בהודעתו ואמר שהדיפלומטיה נותרת כלי להבטחת האינטרסים והביטחון הלאומיים, וכי טהרן תפעל כאשר תסבור שהתנאים הדרושים מתקיימים כדי להגן על הישגי העם האיראני. בקאיי הוסיף: "האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. עדיין לא החלטנו אם להשתתף בסבב השיחות הבא". ההחלטה האיראנית מסמנת שינוי בעמדת טהרן, לאחר שבשעות הראשונות לאחר הודעת טראמפ דחתה איראן את ההארכה והצהירה כי תפעל "בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה". על פי הנמסר, ההחלטה התקבלה בעקבות לחצים דיפלומטיים כבדים ממדינות אזוריות, בראשן פקיסטן. תקיפת הספינות במצר הורמוז הבוקר, בשעה 7:55, דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני. על פי הדיווחים, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא כל התראה מוקדמת. בהמשך התקבלו דיווחים על תקיפת ספינה נוספת במרחק של כ-8 מייל ימי מערבית לחופי איראן, ולאחר מכן דווח על ספינה נוספת. גורמים ימיים מסרו כי לאנשי הצוות של שתי הספינות שלום, אך הנזק לכלי השיט עדיין נבדק. התקיפות התרחשו על רקע המצור הימי שכוחות חיל הים האמריקני מפעילים על נמלי איראן במצר הורמוז. כזכור, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית חשף בימים האחרונים כי מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם.

הודעת טראמפ על ההארכה

הנשיא טראמפ הודיע אמש ברשת Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש, וזאת לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף. לדבריו, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור". טראמפ הבהיר כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת".

בארה"ב מעריכים כי אחת הסיבות לכך שהממשל האיראני לא מסר את תגובתו להצעה האמריקנית היא מאמציו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, להמשיך להתחבא כדי להישאר ללא פגע. על פי דיווח ברשת CNN, ארה"ב לא יודעת אם חמינאי נותן הוראות ברורות - או שאנשי הממשל האיראני נאלצים "לנחש" מה הוא רוצה.

המחיר הכלכלי שאיראן משלמת

שר האוצר האמריקאי סקוט בנסט פרסם הודעה חריפה בה הבהיר כי "חיל הים של ארצות הברית ימשיך את המצור על נמלי איראן". לדבריו, "בתוך ימים ספורים, מחסני האי חארג יתמלאו ובארות הנפט האיראניות השבריריות ייסגרו". בנסט הוסיף כי "הגבלת הסחר הימי של איראן מכוונת ישירות לעורקי החיים העיקריים של ההכנסות של המשטר".

משרד האוצר האמריקאי, כך מסר, "ימשיך להפעיל לחץ מקסימלי באמצעות 'זעם כלכלי' כדי לפגוע באופן שיטתי ביכולתה של טהרן לייצא, להעביר ולהחזיר כספים". שר האוצר הזהיר כי "כל אדם או כלי שיט המאפשרים העברות אלו - באמצעות סחר ומימון חשאיים - מסתכנים בחשיפה לסנקציות אמריקאיות".

משבר המנהיגות בטהרן

על רקע ההתפתחויות, נמשך משבר המנהיגות בטהרן. שישה שבועות חלפו מאז שמוג'תבא חמינאי הוכרז כמנהיג העליון החדש של איראן, אך הוא טרם נראה או נשמע בפומבי. היעדרותו המתמשכת של בן ה-56 מעוררת שאלות קשות לגבי זהותו של מקבל ההחלטות האמיתי בטהרן.

הערפל סביב מצבו של חמינאי מתעבה נוכח דיווחים על פציעות שספג במהלך המתקפה בה נהרג אביו. על פי גורמים ששוחחו עם רשת CNN, המנהיג סובל משברים ברגלו ומפציעות בפניו ובעינו. בעוד שגורמים מסוימים טוענים כי חמינאי משתתף בישיבות דרך שיחות ועידה, עלי ואעז מהקבוצה הבינלאומית למשברים מעריך אחרת: "נראה שמוג'תבא לא נמצא במצב שבו הוא יכול לקבל החלטות קריטיות או לנהל את המשא ומתן".

למרות קבלת ההארכה, המתיחות במפרץ הפרסי נותרת גבוהה. הנשיא טראמפ עצמו פרסם ברשת Truth Social הודעה בה טען כי האיראנים "רק מנסים לשמור על כבודם", והוסיף כי "הם קורסים כלכלית". יצוין כי בימים האחרונים המשטר האיראני הוציא להורג שני אנשים שהורשעו בריגול עבור המוסד הישראלי, מה שמעיד על המתיחות הפנימית במדינה.