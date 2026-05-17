קאליבאף מונה לשליח מיוחד לענייני סין

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

ממשלת איראן הודיעה על מינויו של מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, לשליח מיוחד לענייני סין. המהלך מגיע על רקע חיזוק הקשרים בין טהראן לבייג'ין, בעיתוי קריטי של המשא ומתן עם ארצות הברית והמתיחות הגוברת במפרץ הפרסי.

על פי הדיווח שפרסמה סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית "שינחואה", המינוי בוצע בהצעת נשיא איראן ובאישור המנהיג העליון. סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציינה כי קאליבאף יהיה אחראי על תיאום בין המוסדות השונים בתוך איראן לבין סין, וכן על קידום ותיאום של שיתופי פעולה בין הצדדים. קאליבאף, המכהן כיו"ר הפרלמנט האיראני משנת 2020, שירת שנים רבות במשמרות המהפכה בתפקידי מפתח. מאז 8 באפריל, מועד תחילת הפסקת האש בלחימה מול ארצות הברית, שימש כאחד מראשי המשלחת האיראנית לשיחות הפסקת האש עם המשלחת האמריקנית. המינוי החדש מעיד על הרצון האיראני לחזק את הקשרים עם סין, במקביל למשא ומתן המתנהל עם וושינגטון. כידוע, סין נחשבת לשותפה אסטרטגית מרכזית של איראן, במיוחד בתחום הכלכלה והאנרגיה.

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

המשא ומתן עם ארה"ב תקוע

המינוי מגיע על רקע משא ומתן תקוע בין איראן לארצות הברית. על פי דיווחים, איראן הציגה חמישה תנאים שהיא מגדירה כ"ערובות מינימליות" לבניית אמון, ביניהם סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות, שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, והכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז.

לעומת זאת, ארצות הברית הציבה תנאים הפוכים לחלוטין, ביניהם העברת כל האורניום המועשר לידי ארה"ב, השארת מתקן גרעין אחד בלבד בפעילות, ושחרור פחות מרבע מהנכסים האיראניים המוקפאים.

גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ טוענים כי הוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הדיווחים, טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.