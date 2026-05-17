בבלי
חיזוק הציר האיראני-סיני

קאליבאף מונה לשליח מיוחד לענייני סין

טהראן מחזקת את הקשר עם בייג'ין ומעניקה לקאליבאף תפקיד מרכזי • המינוי מגיע על רקע המשא ומתן עם ארה"ב והמתיחות במפרץ הפרסי | הפרטים המלאים (בעולם)

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

ממשלת הודיעה על מינויו של מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, לשליח מיוחד לענייני סין. המהלך מגיע על רקע חיזוק הקשרים בין טהראן לבייג'ין, בעיתוי קריטי של המשא ומתן עם ארצות הברית והמתיחות הגוברת במפרץ הפרסי.

על פי הדיווח שפרסמה סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית "שינחואה", המינוי בוצע בהצעת נשיא איראן ובאישור המנהיג העליון. סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציינה כי קאליבאף יהיה אחראי על תיאום בין המוסדות השונים בתוך איראן לבין סין, וכן על קידום ותיאום של שיתופי פעולה בין הצדדים.

קאליבאף, המכהן כיו"ר הפרלמנט האיראני משנת 2020, שירת שנים רבות במשמרות המהפכה בתפקידי מפתח. מאז 8 באפריל, מועד תחילת הפסקת האש בלחימה מול ארצות הברית, שימש כאחד מראשי המשלחת האיראנית לשיחות הפסקת האש עם המשלחת האמריקנית.

המינוי החדש מעיד על הרצון האיראני לחזק את הקשרים עם סין, במקביל למשא ומתן המתנהל עם וושינגטון. כידוע, סין נחשבת לשותפה אסטרטגית מרכזית של איראן, במיוחד בתחום הכלכלה והאנרגיה.

מוחמד באקר קאליבאף (צילום: תקשורת איראנית)

המשא ומתן עם ארה"ב תקוע

המינוי מגיע על רקע משא ומתן תקוע בין איראן לארצות הברית. על פי דיווחים, איראן הציגה חמישה תנאים שהיא מגדירה כ"ערובות מינימליות" לבניית אמון, ביניהם סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות, שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, והכרה בזכות הריבונות של איראן ב.

לעומת זאת, ארצות הברית הציבה תנאים הפוכים לחלוטין, ביניהם העברת כל האורניום המועשר לידי ארה"ב, השארת מתקן גרעין אחד בלבד בפעילות, ושחרור פחות מרבע מהנכסים האיראניים המוקפאים.

גורמים בכירים בסביבת טוענים כי הוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הדיווחים, טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר