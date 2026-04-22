המתיחות במפרץ הפרסי הסלימה הבוקר (רביעי) באופן משמעותי, לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניות תקפו שתי ספינות מסחריות שניסו לחלוף במצר הורמוז. האירוע התרחש בזמן שמאמצים דיפלומטיים בפקיסטן מנסים למנוע הסלמה נוספת בין וושינגטון לטהרן, שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש באופן חד צדדי.

על פי הדיווחים, בשעה 7:55 בבוקר דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני. מרכז המעקב הימי הבריטי מסר כי שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא כל התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי עם הספינה.

בשעה האחרונה התקבלו דיווחים על תקיפת ספינה נוספת. כלי שיט שני הותקף במרחק של כ-8 מייל ימי מערבית לחופי איראן. גורמים ימיים מסרו כי לאנשי הצוות של שתי הספינות שלום, אך הנזק לכלי השיט עדיין נבדק.

התקיפות מתרחשות על רקע המצור הימי שכוחות חיל הים האמריקני מפעילים על נמלי איראן במצר הורמוז. כזכור, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית חשף בימים האחרונים כי מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם או לחזור לנמלים האיראניים מהם יצאו.

טראמפ מאריך את הפסקת האש

האירועים הבוקר התרחשו שעות ספורות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע אמש על הארכת הפסקת האש עם איראן. בהודעה ברשת Truth Social מסר הנשיא כי ההחלטה התקבלה לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף.

לדברי טראמפ, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור". הנשיא הבהיר כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת".