מתן כהנא ומיכאל מלכיאלי ( צילום: אריה לייב אברהמס, נועם רבקין פנטון /Flash90 )

בהצבעה דרמטית שהתקיימה הלילה (רביעי) במליאת הכנסת, אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הכשרות החדש שמבטל לחלוטין את רפורמת השר לשעבר מתן כהנא. ברוב של 46 תומכים מול 41 מתנגדים, הצביעו חברי הכנסת בעד החזרת הסמכות הבלעדית למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית, הרבנויות המקומיות והרבנות הצבאית. בקואליציה מגדירים את המהלך כהישג משמעותי של סיעת ש"ס ושל שר הדתות מיכאל מלכיאלי.

החוק שאושר מסיים למעשה מערכה של שנים, מאז שהממשלה הקודמת אישרה את הרפורמה השנויה במחלוקת. כזכור, רפורמת כהנא ביקשה להפריט את מערך הכשרות ולאפשר לגופים פרטיים להעניק תעודות כשרות בתחרות חופשית, כאשר הרבנות הייתה אמורה להישאר כגוף מייעץ בלבד. המהלך עורר התנגדות עזה מצד גדולי ישראל ומועצת הרבנות הראשית, שראו בכך פגיעה חמורה בסטטוס קוו ובחומות הכשרות שנבנו במשך דורות.

העצרת הגדולה במעמד אלף רבנים באדר תשפ"ו נגד הרפורמות שהוביל מתן כהנא ( צילום: חיים גולדברג/בבלי )

מה בדיוק מבטל החוק? אב מכרמיאל לימד את בתו לנהוג – כך הניסוי הסתיים משה כץ | 14.07.26 על פי הצעת החוק שאושרה, תבוטל לחלוטין האפשרות שהוכנסה ברפורמה הקודמת לפתיחת אזורי רישום לכשרות ולהפעלת גופי כשרות פרטיים. החוק מבצר מחדש את מעמדה של מועצת הרבנות הראשית לישראל כגוף ההלכתי היחיד המוסמך לקבוע תקני כשרות אחידים וארציים. מעתה, רק הרבנות הראשית, רבנים מקומיים שהוסמכו לכך והרבנות הצבאית יוכלו להעניק תעודות כשרות. בנוסף לביטול גופי הכשרות הפרטיים, החוק מסדיר את פעילות מערך הכשרות בישראל באופן מקיף. הוא קובע את אופן קביעת תקני הכשרות, את מעמדם של משגיחי הכשרות, ואת מנגנוני הפיקוח וההשגה. במסגרת הדיונים המקדימים בוועדה למיזמים ציבוריים, שולבו בהצעה גם מנגנוני פיקוח נוספים ונקבעה חובת דיווח שנתית לכנסת על פעילות מערך הכשרות.

מכתבו של הגר"מ מאזוז לעצרת הרבנים

ניתוק הזיקה בין המשגיח לבעל העסק

אחד ההסדרים המרכזיים בחוק החדש עוסק בניתוק הזיקה הכלכלית הישירה בין משגיח הכשרות לבין בית העסק המושגח. המטרה היא למנוע ניגודי עניינים במערך הפיקוח ולהבטיח שהמשגיח לא יהיה תלוי כלכלית בבעל העסק. החוק קובע כי מינוי משגיחים יתבצע דרך רשויות כשרות מקומיות, ולא באופן ישיר על ידי בתי העסק.

ההסדר נועד להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות שאופיינו את מערך הכשרות בעבר - המצב שבו משגיח שכירו של בעל העסק עצמו, דבר שיצר לחצים כלכליים ועלול היה לפגוע באובייקטיביות ההשגחה. כעת, עם ניתוק הזיקה, המשגיחים יהיו עובדי הרבנות המקומית ולא של בית העסק.

"פגיעה אנושה בחומות הכשרות"

בדברי ההסבר להצעת החוק, הודגשה ההתנגדות העזה של מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים לישראל לרפורמה המקורית. "במסגרת התיקון לחוק, הופרט, הלכה למעשה, תחום הכשרות, ונקבע כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו, בין השאר, על ידי גופי כשרות פרטיים", נכתב בדברי ההסבר.

עוד צוין כי מועצת הרבנות הראשית התנגדה נחרצות לתיקון, "לנוכח עמדתם, ולפיה מאפייני תחום הכשרות מחייבים את הותרת שירותי הכשרות ציבוריים - כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית". לעמדת הרבנות, מתן ההכשר והפיקוח עליו לא צריכים להיות מושפעים מהשיקולים הכלכליים הקיימים בעולם תעשיית המזון, שעשויים להביא לניגוד עניינים ולשקילת שיקולים זרים.

נציגים של הרבנות הראשית לישראל מוסרים תעודת כשרות למסעדה מקומית ( צילום: הדס פרוש/Flash90 )

מלכיאלי: "החזרת המצב לקדמותו"

שר הדתות מיכאל מלכיאלי, שהוביל את המהלך לביטול הרפורמה, הצהיר לאחר האישור כי מדובר בהחזרת המצב החוקי לזה שהיה נהוג במשך עשרות שנים. מיד עם הקמת הממשלה הנוכחית, פעל מלכיאלי לעצירת הרפורמה באמצעות צווים מיוחדים שדחו את כניסתה לתוקף פעם אחר פעם. המהלך שאושר כעת במליאה מהווה סגירת מעגל: הפיכת הצווים הזמניים לתיקון חוקי קבוע.

בקואליציה מעריכים כי החוק יבטיח שמערכת הכשרות הממלכתית תישאר אחידה ומפוקחת, ללא פיצול בין גופים שונים. המטרה המרכזית של החקיקה, כפי שהודגש בדיונים, היא ביטול כל ההוראות שהכניס כהנא, אשר יצרו פיצול מסוכן במערך הכשרות הממלכתי ועוררו חשש כבד בקרב הציבור המסורתי והכללי.

אלפי הסתייגויות של האופוזיציה

במקביל לאישור החוק, נחשפה תמונה מדהימה של ניסיונות הפיליבסטר מצד האופוזיציה. במהלך הדיונים בוועדה למיזמים ציבוריים, הגישה האופוזיציה אלפי הסתייגויות, חלקן בגבול האבסורד. מכינויי גנאי לממשלה דרך דרישות להתנות את החוק בשירות צבאי של משגיחים ועד הצעות לקבוע את תוקף תעודות הכשרות דווקא בהושענא רבא - הרשימה המלאה חשפה את מלוא היקף ניסיונות העיכוב.

למרות ההתנגדות העזה, הצליחה הקואליציה לקדם את החוק בזירה הפרלמנטרית. האישור הסופי במליאה מגיע לאחר מרתון חקיקה חסר תקדים שנמשך מספר ימים, במסגרתו אושרו מספר חוקים מרכזיים של הקואליציה לקראת פיזור הכנסת המתוכנן. בציבור התורני מקווים כי החוק יבטיח את המשך פעילות מערך הכשרות באופן אחיד ומפוקח לשנים הבאות.